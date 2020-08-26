Başkan Akay: "Kayseri Şeker niye batsın? - Son Dakika

Başkan Akay: "Kayseri Şeker niye batsın?

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 67. Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası batmaz. Kayseri Şeker Fabrikası Türkiye'nin sektördeki en güçlü, lider kuruluşu.

Başkan Akay:

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi 67. Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Kayseri Şeker Fabrikası batmaz. Kayseri Şeker Fabrikası Türkiye'nin sektördeki en güçlü, lider kuruluşu. Sektörün yüzde 50'den batmış batmış ama Kayseri Şeker batmaz. Müsterih olun, emin ellerde Kayseri Şeker Allah'ın izniyle. Biz emanete sahip çıkan insanlarız" dedi.

Kayseri Şeker Fabrikası'nda yapılan genel kurul, divanın oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrenin açılışında konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 10 yıla yakın çalışma süresince çiftçilerin hep yanında olduklarını kaydederek onlardan helallik istedi. Başkan Akay; "10 yıla yakın çalışma süresi içerisinde arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince en iyi şekilde işinizi yürütmeye çalıştık. Elbette eksikliğimiz olabilir. Bu samimi çalışmalarımız sonucunda üzerinizde hakkım oluştuysa hakkımı sonuna kadar helal ediyorum, sizin de helal etmenizi bekliyorum. Hepimiz gelip, geçiciyiz buna ihtiyaç var. Daha önceki genel kurulda bunu yapmıştık, arkasından dediler ki 'Hüseyin Akay işi bırakıyor, helalleşti' dediler. Helalleşmek Müslümanlığın bir gereği. Biz zor bir işe talip olduk ve zor bir işi yapıyoruz. Sizin işiniz büyük bir dava ama bunu yürütebilmek de çok kolay değil. Geçmişteki yaşadığınız büyük sıkıntılar çözüldükçe yeni sıkıntılar ortaya çıkmasın, işlerimiz daha da düzene girsin. Ama bu çok da istediğimiz gibi olmuyor. Yaşanan sorunlar hepimizi etkiliyor. Bugünü etkilediği gibi geleceğimizi de etkiliyor. Biz elimizden geldiği kadar bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"Kayseri Şeker batmaz"

Kayseri Şeker'in batacağı yönünde dedikoduların dolaştığını aktaran Akay, "Başka işiniz gücünüz yok mu sizin Allah aşkına? çiftçilerin dertleriyle dertlenin, işiyle ilgilenin. Şeker Fabrikası battığında sizin şerefiniz batacak. Size bir faydası mı olacak? Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri Şeker şuanda Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi" ifadelerini kullandı. Başkan Akay, "İnsanları gerçekten anlayamıyorum, dertleri nedir? İşten anlamaları söz konusu değil, bir şeyleri yönetmiş değiller, çıkıyor diyorlar ki 'Vay şeker fabrikası zarar ediyor, şeker fabrikası borca girmiş, acaba şeker fabrikası batacak mı'? Başka işiniz gücünüz yok mu sizin Allah aşkına? çiftçilerin dertleriyle dertlenin, işiyle ilgilenin. Şeker Fabrikası battığında sizin şerefiniz batacak. Size bir faydası mı olacak? Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri Şeker şuanda Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi. Bütün finans kuruluşları sıraya girmişler Kayseri Şeker'le çalışmak için. Çiftçinin bir derdi yok, dışarıda birilerinin karnı ağrıyor. Niye ağrıyor gerçekten anlayamıyorum. Sıkıntınız, derdiniz ne kardeşim? İşi bilmiyorsunuz, öğrenmek istiyorsanız biz size yardımcı oluruz, gerçekten öğretiriz. Yeter ki fitne oluşturmayın, yalan dolan oluşturmayın. Şimdi duyuyorum bir grup oluşturacaklarmış, iki sene birisi başkanlık yapacakmış iki sene biri. Burası çocuk oyuncağı mı? Siz daha bir dükkanı işletmekten aciz insanlarsınız. Büyük Kayseri Şeker'i siz nasıl yöneteceksiniz? Bunlarla maalesef uğraşıyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası batmaz. Kayseri Şeker Fabrikası Türkiye'nin sektördeki en güçlü, lider kuruluşu. Sektörün yüzde 50'den batmış batmış ama Kayseri Şeker batmaz. Müsterih olun, emin ellerde Kayseri Şeker Allah'ın izniyle. Biz emanete sahip çıkan insanlarız. Yapamıyorsak da deriz ki şanla, şerefle; 'Kardeşim biz artık yapamıyoruz, gücümüz yetmiyor' deriz. Ama elimiz tuttukça, aklımız çalıştıkça, bu can bedende oldukça, çiftçi istedikçe biz bu işin başındayız" diye konuştu.

Kampanya döneminin yaklaştığını, ilk olarak Boğazlıyan'da açacaklarını da kaydeden Akay, "Kampanya yaklaştı. İnşallah Boğazlıyan arkasından Kayseri Şeker ve Turhal'ı üretime açacağız. Allah emeklerinizi zayi etmesin, ürünleriniz bereketli olsun. Kazasız, belasız nice kampanyaları yaşamayı, helalinden bol kazanmayı Allah nasip eylesin. Siz arzu ettiğiniz, siz istediğiniz sürece biz sizin adamınız olmaya, hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Bırakıp gitmek istesek de gidemiyoruz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Akay'ın konuşmasının ardından raporlar delegelere okunarak oylandı. Korona virüs tedbirlerinin alınarak yapıldığı genel kurula katılan yüzlerce çiftçi, açtıkları dövizlerle Başkan Akay'a destek verdi. - KAYSERİ

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 14:40

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akay: 'Kayseri Şeker niye batsın? - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Fatih Sultan Mehmet Han'ın Tablosu, İBB'nin Saraçhane'deki binasına konuldu Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu         
17:10
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi         
16:31
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor         
14:39
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı         
13:11
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti         
12:20
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti         
08:38
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı Son Dakika: Kamu çalışanlarına uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanındı         
00:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 21:36:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akay: "Kayseri Şeker niye batsın? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei