Yozgat- Yenifakılı ilçesi pancar çiftçileri; 2019-2020 kampanya döneminin sona ermesinin ardından kampanya süresince çiftçilere ve pancar tarımının gelişmesine Kayseri Şeker yöneticileri ve çalışanlarının gösterdikleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Yenifakılı Ziraat Oda Başkanı Ender Taflıoğlu, Yenifakılı köy muhtarları ve çiftçilerden oluşan bir grup temsilci Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında konuşan Yenifakılı Ziraat Oda Başkanı Ender Taflıoğlu; "Kayseri Şeker, bölgemizde biz çiftçilerin tarım alanında lokomotifi durumundadır. Kayseri Şeker sayesinde çiftçilerimiz ekonomik sıkıntılarına çare buluyor. Geçirmiş olduğumuz başarılı bir kampanya sonrasında tüm bölge çiftçilerimiz adına Başkanımız Hüseyin Akay'a teşekkür ziyaretinde bulunuyoruz" dedi. Yenifakılı bölge çiftçilerinden Cevdet Arslan ise; "Çiftçimiz Kayseri Şeker'in verdiği destek ile güçlenmektedir. Başarılarının devamını diliyoruz" dedi.



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da Yenifakılı bölge çiftçileri, muhtarlar ve ziraat oda başkanının kampanya sonrası teşekkür ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;



"Kadirşinas, işinin ehli işine bağlı, işini seven aynı zamanda da başarılı üretim yapan çiftçilerimize hizmet etmek bizim için bir şereftir. Onların bu davranışları bizim çalışma azmim ve arzumuzu, heyecanımızı, gayretimizi daha fazla artırıyor. Daha büyük emekler verilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartıyor. Kayseri Şeker, Sektörün büyüyen ve lider kuruluşu olarak daha fazla büyüyecektir. Kayseri Şeker, çiftçisi ve çalışanıyla birlikte gücünü daha fazla geliştirerek devam ettirecektir." Başkan Akay ayrıca; şeker pancarı tarımının sürdürülebilirliği konusunda Genç çiftçilere büyük görev düştüğünü belirterek, "Genç çiftçilerin önemi her geçen gün artıyor. Gençlerimizin de tarıma ilgi duymaları lazım. Bunu görüyor olmak bizlere mutluluk veriyor. Bizler de genç çiftçilerimize elimizden geldiği kadar destek olmak ve sahip çıkmak durumundayız. Türkiye'nin geleceğinde tarımın önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bunu geliştirebilmek için mutlaka gençlerin tarıma sahip çıkması gerekir. Bu pencereden baktığımızda Yenifakılı ve bölgemizde gençlerin işe sahip çıkmış olmaları bizler için ümit verici ve bu manada bilincin de arttığının bir göstergesidir. Dünyanın önde gelen ülkelerinden birisinde Üniversite sınavına giren gençlerden büyük bir bölümü tarım bölümünü özellikle tercih ediyorlar. Bizde de yavaş yavaş işin bu noktaya geleceğine inanıyoruz. Gençlerimizin hem eğitimini en iyi seviyede yapacağına ve aynı zamanda da tarımda da en başarılı olacakları inancındayım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ