Başkan Akay: "Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek" - Son Dakika

Başkan Akay: "Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında kampanya döneminin başladığını, bu yılki verimin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi.

Başkan Akay:

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; Kayseri Şeker, Boğazlıyan ve Turhal Fabrikalarında kampanya döneminin başladığını, bu yılki verimin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu söyledi.

Kampanya dönemi hakkında bilgiler veren Başkan Akay, Kayseri Şeker'in bu işi en iyi başarılı şekilde yapan bir kuruluş olduklarını söyledi. Akay; "Çok şükür ocağımız tütüyor. Pancar işlemeye başlamadan önce ateş yakılır, hasat dönemi başladığın da pancarların sökülmesi ve gelmesi planlandığında burada kireç ocağı tüttürülür. Onu çok anlamlı buluyoruz, sembolik buluyoruz. Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'nda söylediği mısraya da atıf yapıyoruz. 'Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' çok anlamlı bir söz, bizde yurdumuzun üstünde tüten bir ocak. 10 binlerce çiftçinin, binlerce çalışanın geçim kapısı geniş bir coğrafya da, ekonomiye büyük katkı sağlayan bir işletme burası. Tabi çalışma süresi kısıtlı 90 gün, yerine göre 100 gün dolayısıyla çalışmaya başlaması ve 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı için o ocağın tütmesi anlamlı, değerli. Kampanyamız 3 fabrikamız da başladı. Kayseri Şeker'in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarında başladı. Çok şükür başarılı bir şekilde devam ediyor. Kazasız belasız buna çok özen gösteriyoruz. Bu çerçevede her türlü önlemi alıyoruz. Bu sene üretim de verimlilik, geçen seneye göre daha iyi ve bu da çiftçinin yüzünü güldürecek bir durum. Biz de tabi bundan en iyi sonuçları elde etmeye çalışıyoruz. Pancarın kaliteli yetişmesi çok önemli, şekere dönüşmesi açısından çok önemli. Pancarın içerisindeki şekeri kristal şekere dönüştürmek lazım. Bunu dönüştürürken de 100 kilo pancarda yerine göre 12 kilo yerine göre 14 kilonun üzerinde alıyor. Biz; 15 kiloya yaklaşan bir oranda alıyoruz. Bu manada Türkiye'de en başarılı bir şekilde bu işi yapan bir kuruluşuz. Dolayısıyla başarıyla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek"

İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde sıkıntı verecek bir sorunla karşılaşmadıklarını, Kayseri Şeker'in TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni alan ilk kuruluşlardan biri olduğunun altını çizen Başkan Hüseyin Akay; "Tabi bunu devam ettirirken şuan içinde bulunduğumuz ortam pandemi ortamı. Sağlık açısından çok dikkat edilmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız. Burası bir sanayi kuruluşu ama aynı zamanda gıda işletmesi olması hasebiyle mutlaka sağlık konularına azami derecede dikkat edilmesi gerekiyor. Ülkemizde nereden baksanız 6 aylık bir zaman geçti. Çok şükür işimize sıkıntı verecek bir sorunla karşılaşmadık. Ülkemizde biliyorsunuz Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yeni bir standart geliştirdi. Covid - 19 üretim belgesi ile ilgili bir standart geliştirdi. Dünyada bu ilk. Türkiye'de sektörde de bu belgeyi alma özelliğini elde eden kuruluşlardan bir tanesiyiz. Bu anlayış içerisinde inşallah kampanya dönemimiz Aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ

Başkan Akay: Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek
Başkan Akay: Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek

Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Boğazlıyan, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Akay: 'Pancarın şekere yolculuğu sağlıklı bir şekilde devam edecek' - Son Dakika Ekonomi

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