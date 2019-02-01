Başkan Akay: "Şeker Sektörünün Yeniden Yapılanma Sürecinde Kayseri Şeker Üzerine Düşeni Yapacaktır"

Şeker sektörünün yeniden yapılanma sürecinin hızla geliştiği bir dönemde, şeker sektörünün öncü kuruluşu ve sektörde rol model halini alan Kayseri Şeker'in üzerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğu açıklandı.

Şeker sektörünün yeniden yapılanma sürecinin hızla geliştiği bir dönemde, şeker sektörünün öncü kuruluşu ve sektörde rol model halini alan Kayseri Şeker'in üzerine düşen her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğu açıklandı.



Kayseri Şeker Fabrikası 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda şeker sektörünün içinde bulunduğu tarihi sürecin değerlendirildiği toplantıya; Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür yardımcıları, Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve personeller katıldı. Toplantıda konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2018 yılında başlatılan Şeker Fabrikalarının özelleştirme süreciyle birlikte şeker sektörünün yeniden yapılanma süreci içerisine girildiğini söyledi. Başkan Akay, bu süreçte öncülük görevini üstlenen Kayseri Şeker kadrolarına büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Biz hep birlikte başarırsak şeker sektörü ayakta kalır. Biz başaramazsak Şeker sektörünü ayakta tutacak başka kuruluş yoktur. O nedenle 'şeker sektörü ve pancar çiftçisi var olacaksa bizim çabalarımızla varlığını sürdürecek' anlayışı içerisinde herkese büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu bağlamda her çalışanımız kendisini geliştirerek işlerini sürdürmelerini istiyoruz." - KAYSERİ

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