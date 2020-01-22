Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Bölge Muhtarlar Toplantısında planlı ve programlı çalışmanın zaman ve kaynak israfını önleyeceğini söyledi.



Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Beşocak Mahalle Muhtarlığında muhtarlar ile bir araya geldi. Başkan Akay, Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar'ın da katıldığı bölge muhtarları toplantısında, talep ve öneriler, öncelikler, semt pazarı ihtiyaçları ile asayiş konusu konuşuldu.



Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, geleneksel hale getirdiği Bölge Muhtarları Toplantısını Beşocak Mahalle Muhtarlığında sürdürdü. Toplantıya Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar da katıldı.



"Öncelikleri belli bir program dahilinde tamamlayacağız"



96 mahalleye eşit ve aynı kalitede hizmet götürmeye çalıştıklarını aktaran Başkan Akay, düzenli olarak gerçekleştirdikleri Bölge Mahalle Muhtarları toplantısıyla halkın ihtiyacı olan hizmeti muhtarlar aracılığıyla doğrudan öğrenme imkanı bulduklarını kaydetti. Başkan Akay, belediye yetkilerinin de katıldığı toplantıda ortak toplantıların önemine vurgu yaparak, "Bir mahallede semt pazarı var. Yaklaşık 150 metre ilerde boş arazi var. Ancak orası başka bir mahalleye bağlı. Bize deniyor ki 'oraya semt pazarı yapılsın' 150 metre ilerde zaten bir semt pazarı var. Bu ihtiyaç mıdır, değil midir? Bu gibi konuları Bölge Muhtarlar Toplantısıyla değerlendirip ortak çözüm yolu bulabiliyoruz" dedi.



Planlı ve programlı çalışmanın hem zamanın hem de kaynakların israfını önlediğini anımsatan Başkan Akay, şöyle konuştu:



"Muhtarlarımızın önceliklerini dikkate alarak programlı bir çalışma sürdüreceğiz. Hizmet hızını ve kalitesini artırmak amacıyla 9 olan asfalt yama-kaplama ekibimizin sayısını artıracağız. Ancak bazen özel durumlar olabiliyor. Son olarak Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerindeki yeni yerleşim alanlarında ASKİ'nin altyapı çalışmaları, meteorolojinin yağış uyarısına rağmen vatandaşın ısrarı sonucu sürdürüldü. Altyapısı biten sokaklarda yağmur da yağınca ekiplerimiz çamura dönen sokaklarda çalışmak zorunda kaldı. Diğer ekiplerimizi de bölgeye gönderdik. 1 kamyon mıcırla bitecek işlem, 3 kamyonla bitmedi. Zaman kaybı oldu ve yapılan program karıştı. Bu gibi program dışı acil sorunlar olmadıktan sonra muhtarlarımızla yapacağımız programa uyarak hizmeti halkımızın ayağına hızlı şekilde götürmeyi sürdüreceğiz."



"Seyhan'ı muhtarlarla birlikte yöneteceğimizi söylüyoruz"



Muhtarların en yakın çalışma arkadaşları olduğunu ifade eden Başkan Akif Kemal Akay, "Kimin işe ihtiyacı var, kimin yardıma ihtiyacı var, kim ne istiyor? Bunu en iyi muhtar bilir. Biz elimizde olan bütçeye göre muhtarımıza mahallesindeki ihtiyacı soracağız. Mesela Gençlik Merkezi, taziye evi ve çıkmaz sokağın açılması talepleri varsa önceliği mahalle muhtarı belirleyecek. Bu karara mahalle meclisleri de katkı verecek. Mahalle meclislerinin de başı zaten muhtar. Biz de bu alınan kararı uygulayacağız. Elimizdeki kaynağı en öncelikli sorunu gidermek için kullanmak adına muhtarlarımız bize yol gösterecek. Her zaman dediğimiz gibi Seyhan'ı muhtarlarla birlikte yöneteceğiz" dedi.



Seyhan İlçe Emniyet Müdürü Ayhan İlkar ise polisin halkın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için görev yaptığını söyledi. İlkar, muhtarlara uyuşturucu kullanımı, asayiş, terör gibi konularla alakalı bilgi aktardı ve yapılması gerekenler hakkında yol gösterdi.



Toplantı bitiminden sonra Başkan Akay, bölge muhtarlarıyla birlikte mahallelerde inceleme yaptı. - ADANA