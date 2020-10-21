Başkan Akbilek, Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Akbilek, Gazeteciler Gününü kutladı

21.10.2020 15:29
Başkan Akbilek, Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyet Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyet Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yaşanan olayları, gelişmeleri kamuoyuna tarafsız olarak aktaran ve vatandaşları bilgilendirerek haberdar eden gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladığını vurgulayan Başkan Akbilek, "Kamuoyunu bilgilendirme doğru, tarafsızlık, objektif, kişilik haklarına saygılı bir şekilde önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın doğru ve tarafsız bilgi almalarını sağlayarak halkın vicdanının sesi olmaktadır.

Kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüze demeden haber peşinde koşan basın mensubu arkadaşlarımız halkımızın gözü, kulağı ve aynı zamanda sesi olmaya özen göstermektedir. Yerelde bu zor görevi başarı ile yerine getiren bütün arkadaşlarımızın hakları savunmak için çalışan cemiyetimiz çatısı altındaki bütün üyelerimizin ve diğer basın mensubu arkadaşlarımızın gününü kutluyoruz.

Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakarca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm değerli basın çalışanlarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Başkan Akbilek, Gazeteciler Gününü kutladı

Mehmet Cihan Akbilek, İnternet, Adıyaman, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akbilek, Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

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