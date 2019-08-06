Başkan Akboğa: "Esnafımıza sahip çıkalım"
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Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Kurban Bayramı nedeniyle çarşı pazarda bereketin arttığını belirterek, Hakkari halkının bayram alışverişlerini yerel esnaftan yapmasını istedi.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Kurban Bayramı
nedeniyle çarşı pazarda bereketin arttığını belirterek, Hakkari halkının bayram alışverişlerini yerel esnaftan yapmasını istedi.
Açıklamalarda bulunan Başkan Akboğa, gün Hakkari ekonomisine katkı sunma günü olduğunu belirterek, "Bizler toplumsal değerlere önem veren ve her daim Hakkari halkının yanında olan esnaflarız. Bayram alışverişimizi, taziyemizde ve düğünümüzde yanımızda olan zor günlerin dostu yerel esnafımızdan yapılması çağrısında bulunuyoruz. Bu vesile ile Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi. - HAKKARİ
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