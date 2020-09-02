Başkan Akçadurak 14 gün sonra görevinin başında - Son Dakika

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, eşinin Covid-19 test sonucunu pozitif olması nedeniyle tedbir amacıyla 14 günlük karantinasını tamamlayarak görevine döndü.

Karantina sürecinin bitmesiyle tekrar görevinin başına döndüğünü belirten Başkan Akçadurak; "14 gün boyunca devam eden karantina süresince, arayan veya arayamayan geçmiş olsun temennilerini dile getiren tüm Gediz halkına şahsım ve eşim adına teşekkürlerimi sunarım.

Karantina sürecini tamamlayarak yeniden sahada hemşerilerime hizmet edebilmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte Gediz'imizi daha güzel yarınlara taşıyabilmek adına canla başla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi.

Akçadurak; "Bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalarımız için de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Salgın süreci boyunca canla başla en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Bu süreçte özellikle fiziksel temastan kaçınma, sosyal mesafeyi koruma, kalabalık ortamlarda bulunmama ve hijyen kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Hep birlikte belirlenen kurallara uyduğumuz sürece inanıyorum ki bu zor günleri Allah'ın izniyle atlatacağız. Saygılarımla" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA