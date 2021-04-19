Başkan Akçadurak; "Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor" - Son Dakika

Başkan Akçadurak; "Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor"

19.04.2021 12:54
Başkan Akçadurak;

Her geçen gün biraz daha büyüyen Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde 1 ve 2. etapların ardından 3.etap parsel satışlarına başlanacağı bildirildi.

Her geçen gün biraz daha büyüyen Gediz Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nde 1 ve 2. etapların ardından 3.etap parsel satışlarına başlanacağı bildirildi.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol'u ziyaret etti. Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili İshak Pekbilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kıcıroğlu'nun da bulunduğu ziyarette, Başkan Akçadurak'a, Gediz Belediyesi Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Sait Aydemir ve Gülşen Şener Erkan eşlik etti.

Yatırımcıların yeni gözdesi Gediz OSB

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde 1. ve 2. Etap'tan sonra 3.Etap'ta parsel tahsislerine başlandığını söyledi. Başkan Akçadurak; "Kültür ve Turizm alanında adından sıkça söz ettiren Gediz, sanayi yatırımları ile de hızla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gediz Organize ve Sanayi Bölgesi bulunduğu konum ile her geçen gün büyümeye, yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor" dedi.

Seramik, mobilya, makine, tekstil, mermer, ambalaj ve gıda sektörlerinin ağırlıkta olduğu Gediz OSB'nin bölge ekonomisine canlılık katarak, Ar-Ge ve inovasyona değer veren başarılı firmalarıyla Kütahya'nın ve bölgesinin gelişen sanayi üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir diye konuşan Başkan Akçadurak; "Gediz Organize Sanayi Bölgesi toplam 238 hektar üzerine yer seçimi yapılarak kurulmuş olup,1.etapta 120 hektar alan planlaması yapılmıştı. Bu kapsamda1.etapta 34 adet sanayi parseli mevcut ve yüzde yüzlük doluluk oranına ulaştı" şeklinde konuştu.

2.etap ve kurulacak olan 3.etap hakkında da bilgiler veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "2.etapta 85 hektar alanın planlamasının yapılarak 20 adet sanayi parseli mevcut. 2.Etapta 14 firmaya 16 parselin ön tahsisi yapıldı. 2018 yılında çalışmaları başlatılan 73 hektarlık 3.bölgenin yer seçimi kesinleşmiş olup, 2020 yılında kamulaştırma çalışmaları başlatıldı. 3.bölgede 32 parsel elde edilecek" dedi.

Lokasyon olarak birçok merkeze yakınlığı ve bunun getirdiği avantajlardan bahseden Başkana Akçadurak; "Gediz OSB İzmir'e 245, İstanbul'a 440, Ankara'ya 400, Bursa'ya 270 ve Eskişehir'e 168, Zafer Havaalanına ise 80 kilometre mesafededir. Bunun yanında yeni teşvik yasasına göre yüzde 80 arsa indirimi teşviki, İzmir Limanına en yakın 4.Bölge teşvikli OSB, Güneş Enerji Sistemi GES ile ucuz elektrik imkanı, Doğal Gaz kullanımı, ucuz kullanma suyu, tüm alt yapısının tamamlanmış olması, İzmir limanına 230, Uşak demiryoluna 56 kilometre mesafede olması, ucuz ve nitelikli iş gücünün olması, Kaplıca, Yayla ve Kayak turizm alanlarının yakın olması ve en önemlisi Eskişehir-Kütahya-Gediz-Uşak-İzmir D240 Karayolu üzerinde olması Gediz OSB'yi tercih sebebi yapmaktadır. Tüm yatırımcılarımıza açığız" ifadelerini kullandı.

23 firmanın üretimde, 18 firmanın inşaat halinde, 7 Proje'nin hazırlık aşamasında olduğu Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam edildiğini söyleyen Akçadurak; "Gediz sanayisinin çok daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak, markalaşmak, hem sanayicilerimizin hem de işçilerimizin daha nezih bir ortamda çalışmalarını sağlamak bizlerin asli görevidir. Biz şehrimizin ve ülkemizin gelişip kalkınmasını, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamasını arzu ediyoruz. Sanayide, tarımda, turizmde, eğitimde, sağlıkta ve diğer alanlarda daha yaşanılabilir bir Gediz için hep beraber gece gündüz çalışıyoruz. Gediz'imize yeni yatırımcıların gelmesi için Gediz Belediyesi ve Gediz OSB Yönetim Kurulumuz ile tüm gayretimiz ile çalışıyoruz. Gediz Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşundan bu güne kadar gelişmesinde, büyümesinde ve bugünlere gelmesinde katkı sağlayan, üstün çaba ve gayretlerinden dolayı başta Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanına, Gediz OSB Yönetim Kurulu Üyelerine ve emeği geçen herkese Şahsım ve Gediz Halkı adına şükranlarımı sunuyor teşekkür ediyorum. Yer teslimi yapılan ve inşaat çalışmaları devam eden yatırımcılarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Akçadurak; Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor
Başkan Akçadurak; Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor
Başkan Akçadurak; Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor
Başkan Akçadurak; Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Kütahya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akçadurak; 'Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Salgın için komplo teorisi diyen Norveçli evinde verdiği iki partiden sonra koronavirüsten öldü Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Mustafa Cengiz'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Başkan Perez yakın dostum, bize teklif gelirse değerlendiririz Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan kadın, önce bebeğini sonra hayatını kaybetti Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Bakan Elvan, 128 milyar dolar iddiaları hakkındaki bir soruda topu Merkez Bankası'na attı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu kez de kolları sıvayıp fırının başına geçti Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor TikTok videosu çekmediğiniz bir burası kalmıştı! Türbedeki görüntülere tepki yağıyor Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü Korsan taksici, aracına aldığı yolcunun polis olduğunu öğrenince şaşkına döndü

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cengiz'in, Cengiz'in, "Donk'un cinsel partisinden bıktık" söylemi hakkında İkinci Başkan Albayrak görüş belirtti: Başkana kıyamıyorum         
14:21
Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı Mars'ta ilk kez bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi, uçuş anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı         
14:05
Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın Afrika'dan gelen toz taşınımı için profesörden önemli uyarı: Bugün ve yarın dışarı çıkmayın         
13:35
Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı Gri pasaport skandalı büyüyor! İçişleri Bakanlığı 6 belediye için soruşturma başlattı         
13:20
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek Hakan, Merih ve Ozan Kabak, pandemi nedeniyle bu yaza ertelenen EURO 2020'de Milli Takım forması giyemeyecek         
12:07
Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi Aralarındaki aşk iddialarını yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bursin tatilde görüntülendi         
11:54
Jet skiye teker taktı otobana çıktı, görenler gözlerine inanamadı Jet skiye teker taktı otobana çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
11:28
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi         
10:45
Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu Korkulan oldu! Gelişmeyi Bakan Koca duyurmuştu, Edirne'de hastane kapıları gençlerle doldu         
10:28
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği ve sosyal medyada gündem olan kıyafetin fiyatı ortaya çıktı         
10:20
Uçakta duyduğu Uçakta duyduğu "Allah'ım bu kadar şansız olamam" cümlesi hayatını değiştirdi, tam 92 kilo verdi         
10:05
Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı Koronadan ölen arkadaşının vasiyetini yerine getirmek için meydanda deste deste para dağıttı         
09:23
İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi İngiliz lüks moda perakende zinciri Harvey Nichols, Türkiye'den çekildi         
09:00
Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL Yenilemek için satın aldıkları evdeki reçel kavanozlarından altın fışkırdı! Değeri yaklaşık 7 milyon TL         
07:42
Genç savcı koronavirüse yenik düştü Genç savcı koronavirüse yenik düştü         
22:50
Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu Eski yenge açılıp saçıldı! Bikinili pozundan çok yaptığı hareket konuşuldu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2021 14:36:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akçadurak; "Gediz OSB'de bin 100 kişi istihdam ediliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei