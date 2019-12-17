Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Termal Tatil Köyü projesine başlandığı bildirildi.



Gediz Termal Tatil Köyü inşaatı için incelemelerde bulunan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a, Gediz Belediyesi Meclis üyeleri eşlik etti.



Firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Akçadurak, "Termal Tatil Köyü 1.Etap projesi kapsamında erkek ve kadın hamamları, aquapark, cami, restaurant ve ticaret alanı inşaatları bulunuyor. Müteahhidin taahhüttü altındaki işlerden ilk olarak Aquapark ve kadınlar hamamı inşaatlarının beton atımına başlandı. Termal turizmde marka atılımlar yaparak, bir yandan yeni yatırımlar yapıyor, diğer yandan da mevcut tesislerimize nicelik ve nitelik kazandırıyoruz. İlçemize ekonomik olarak büyük katkılar sağlayacak olan Gediz Termal Tatil Köyü'nün Gediz'e hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA