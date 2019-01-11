Son Dakika Haberleri: Başkan Akgül Basın Mensuplarıyla Buluştu

Başkan Akgül Basın Mensuplarıyla Buluştu

1 saat önce

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Akgül Basın Mensuplarıyla Buluştu, System.String[]
Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akgül, ilçedeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin gece gündüz, kar kış demeden hem güzel hem de üzücü haberleri duyurmaya çalıştığını belirten Akgül, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda bizlere destek olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. İstanbul ya da başka şehirlere gittiğimizde, yaptığımız çalışmaların duyulduğunu görüyorum." dedi.

Akgül, daha sonra mesleklerinde başarı gösteren basın mensuplarına plaket sundu.

Programa AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman ile Samsun, Çarşamba ve Terme ilçelerinde görev yapan gazeteciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Halil Akgül, Salıpazarı, Gazeteciler Günü, Güncel
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