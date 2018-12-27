Başkan Akgül'den Taraftara Jest

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı taraftarları, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün yaptığı jestle Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne düzenlenen gezide uzayın derinliklerine yolculuk gerçekleştirdi.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı taraftarları, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ün yaptığı jestle Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne düzenlenen gezide uzayın derinliklerine yolculuk gerçekleştirdi.



Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nı her daim destekleyen taraftarlara Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül jest yaptı. Türkiye'nin gökbilim alanında en nitelikli adresi olan Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne düzenlenen gezi ile Yeşil-Beyazlılara gönül veren taraftarlar uzayın derinliklerine yolculuk yaptı. Gezide robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konu hakkında bilgi alan taraftar kafilesi, planetaryum içerisine yerleştirilen son model simülatörleri ve sanal gerçeklik uygulamalarını deneme fırsatı buldu.



Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'ne sadece Mamak'tan değil Ankara dışından da birçok ziyaretçinin geldiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bugün ise bu özel adreste basketbol takımımızın her daim yanında olan taraftarlarımızı ağırladık. Takımımız için verdikleri desteği karşılıksız bırakmayarak onların evren hakkında merak ettikleri birçok soruya cevap bulmalarına, kodlama, robotik, mekanik ve elektronik eğitimlerin nasıl yapıldığını yerinde görmelerine vesile olduk" dedi. - ANKARA

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