Başkan Akgül köprü inşaatında incelemelerde bulundu

Salıpazarı
Belediye Başkanı Halil Akgül
, köprü inşaatında incelemelerde bulundu.
Fen İşleri ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde incelemek için Belediye Meclisi üyeleri Kerim Akgül ve Hakan Şahin
'le birlikte Tahnal Mahallesi'ne giden Akgül, köprü inşaatını incelerken vatandaşların da taleplerini dinledi.
Yerel seçimler öncesi vadettiği ulaşım sorununu hatırlatan Akgül, mahalle yolları başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesiyle koordineli olarak yol yapım ve onarım hizmetlerine devam ettiklerini kaydetti.
Kaybedecek vakitlerinin olmadığını dile getiren Akgül, "İlçemiz için ne yapılması gerekiyorsa hepsi bir bir yerine getirilecektir, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.
Tahnal Mahalle Muhtarı Hidayet Güngör de mahallesinde yapılan çalışmalar nedeni ile Belediye Başkanı Halil Akgül'e teşekkür etti.