Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı - Son Dakika

Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı

7 saat önce

Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesi'nde başlatılan "Sende sokağını temiz tut" kampanyası ile Ahırlı Belediye çalışanları ve Akkise Anadolu Lisesi öğrencileri sokakları temizledi.

Başkan Akgül öğrencilerle sokaklarda çöp topladı, System.String[]

Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesi'nde başlatılan "Sende sokağını temiz tut" kampanyası ile Ahırlı Belediye çalışanları ve Akkise Anadolu Lisesi öğrencileri sokakları temizledi.

Temizlik çalışmalarına Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül de, öğrencilerle beraber sokaklarda temizlik yaptı.

Başlatılan kampanya hakkında gazetecilere konuşan Başkan Akgül, "Dünya hızla yıpranıyor ve çevrenin dengesi sarsılıyor. Bilim adamlarının söylediği gerçekler ortada. Ekolojik dengenin sarsılmasıyla birlikte iklim değişimleri ortaya çıkıyor. Geleceğe iyi bir Akkise, iyi bir Ahırlı, bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:10 Kaynak: AA
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