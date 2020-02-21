Başkan Akgün, "12 Yıldız Şehir" ödülü için Strazburg'a gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgün, '12 Yıldız Şehir' ödülü için Strazburg'a gidiyor - Son Dakika

Başkan Akgün, "12 Yıldız Şehir" ödülü için Strazburg'a gidiyor

7 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 25 Şubat Salı günü Fransa'nın Strazburg'da kentinde düzenlenecek törende 8. kez "12 Yıldız Şehir" ödülünü alacak.

Başkan Akgün,

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 25 Şubat Salı günü Fransa'nın Strazburg'da kentinde düzenlenecek törende 8. kez "12 Yıldız Şehir" ödülünü alacak.


Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında düzenlediği "Yerel Demokrasi: Güven İnşa Etmek" temalı etkinliklere 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel yönetimler katıldı. Bu süreçte yerel demokrasi, katılımcılık, vatandaş ile diyalog, insan haklarına saygıyı arttırmak amacıyla kamuya açık etkinlikler düzenledi. Yerel Demokrasi Haftası kapsamında fark oluşturan projeler ortaya koyan Büyükçekmece Belediyesi, 8. kez "12 Yıldız Şehir" unvanı almaya hak kazandı. 8 kez üst üste "12 Yıldız Şehir" unvanına layık görülen Büyükçekmece Belediyesi büyük bir başarıya da imza atmış oldu.


"Başarının gerçek sahibi Büyükçekmece ailemdir"


Türkiye'de 8 kez üst üste "Avrupa 12 Yıldız Şehir" unvanı almaya hak kazanan tek belediyenin Büyükçekmece Belediyesi olduğunu belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, "2012 yılından bu yana yerel demokrasinin gelişmesi, katılımcılık kültürünün yaygınlaşması için "Avrupa Yerel Demokrasi Haftası"na destek veriyoruz. 2019 yılının teması olan "Yerel Demokrasi: Güven İnşa Etmek" konusunda düzenlendiğimiz etkinlikler ve tüm faaliyetlerde edindiğimiz misyon ile destek verdik. Bu da Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından sekizinci defa "12 Yıldız Şehri" ödülüyle taçlandırıldı. Başarının gerçek sahibi Büyükçekmece ailemdir. Büyükçekmece'mize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Strazburg, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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