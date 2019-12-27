Başkan Akgün: "2020, ülkemizin hak ettiği güzellikleri beraberinde getirsin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgün: '2020, ülkemizin hak ettiği güzellikleri beraberinde getirsin' - Son Dakika

Başkan Akgün: "2020, ülkemizin hak ettiği güzellikleri beraberinde getirsin"

6 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni yıla ilişkin olarak yayınladığı mesajda "2020 yılı ülkemizin hak ettiği tüm güzellikleri de beraberinde getirsin" dedi.

Başkan Akgün:

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yeni yıla ilişkin olarak yayınladığı mesajda "2020 yılı ülkemizin hak ettiği tüm güzellikleri de beraberinde getirsin" dedi.


Başkan Akgün, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ekonomik sıkıntıların hüküm sürdüğü zor bir yılı geride bıraktık. Yeni bir yıla daha umutla giriyoruz. İnancım odur ki; büyük Büyükçekmece ailemle beraber 2020 yılında da çok daha büyük hizmetlere imza atacağız, mutluluk şehrimizi daha mutlu yarınlara birlikte taşıyacağız. Önümüzde yepyeni hedefler, umutlar ve beklentilerle dolu bir yıl var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılına bir adım daha yaklaştığımız 2020 yılı ülkemizin hak ettiği tüm güzellikleri de beraberinde getirsin. Tüm dünyada barış ve huzurun egemen olduğu bir yıl olsun. Yeni yılı birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçireceğimize inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerimle öncelikle büyük Büyükçekmece ailemin ve tüm ulusumuzun yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum." - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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