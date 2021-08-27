Başkan Akgün: "30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür" - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı. Akgün mesajında, "30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür. Türk Milletini bölmek ve Anadolu topraklarından çıkarmak isteyen işgalci güçler, tarihte bugün 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizin kazandığı zafer sonucunda başaramayacaklarını anlamışlardır" dedi.

Başkan Akgün'ün mesajında: "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Türk ordusunun 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde en büyük zaferlerinden birini 30 Ağustos 1922 tarihinde kazanmış ve işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmuştur. Bu kazanılan zafer Cumhuriyetimizin kuruluşunda en önemli adımlardan biridir.30 Ağustos Türk Milletinin en şanlı günüdür. Türk Milletini bölmek ve Anadolu topraklarından çıkarmak isteyen işgalci güçler, tarihte bugün 30 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman askerlerimizin kazandığı zafer sonucunda başaramayacaklarını anlamışlardır. Askeri deha Büyük Atatürk'ün, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır" emriyle savaş tarihinde eşi görülmeyecek bir zafere imza atılmış ve Türkiye'nin bölünemez bir bütün olduğu tüm dünyaya gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet bağımsız, birlik ve beraberlik şuuru içinde yaşayacaktır. Büyük mücadele ve fedakarlıklarla kazanılan Büyük Taarruz Meydan Muharebesi'nin Başkomutanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL