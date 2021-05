Başkan Akgün: "Başımıza yıkılmadan gelin hep birlikte şehrimizi yenileyelim" - Son Dakika

Başkan Akgün: "Başımıza yıkılmadan gelin hep birlikte şehrimizi yenileyelim"

"Yıkılacak binalardan yüzde 70'i yenilendi, yaklaşık yüzde 30 civarında bir işimiz kaldı"

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

İSTANBUL - Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlanılan kentsel dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Deprem vuku bulduğunda yıkılacak binalardan yüzde 70'i yenilendi. Yaklaşık yüzde 30 civarında bir işimiz kaldı. Belediye, vatandaş, devlet ve müteahhit işbirliğiyle başımıza yıkılmadan gelin hep birlikte şehrimizi yenileyelim" dedi.

Beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlatılan Büyükçekmece kentsel dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Yıkımları yerinde inceleyen ve açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Hepimiz biliyoruz ki İstanbul'u derinden sarsacak olan İstanbul depremi elbet bir gün olacaktır. Dünyada ve Türkiye'de bütün bilim insanları bunu teyit etmişlerdir. Artık bunun üzerine tartışmak son derece yanlıştır. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak 1999 depreminden sonra ilk olarak şehrimizin imar planını yeniden gözden geçirdik. ve 2002 yılında kentsel dönüşüme başladık. Son 5 yıldan bu yana en önemli işimiz olarak kentsel dönüşümü seçtik. Bu durum eskimiş ve depremde yıkılma ihtimali bulunan bütün yapılar yıkılana kadar devam edecektir" dedi.

"Büyükçekmece'de 3 yıl içerisinde kentsel dönüşümü bitirmeyi planlıyoruz"

Büyükçekmece'de kentsel dönüşümü 3 yıl içinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Akgün, "Yıkmaya devam edeceğiz. Çünkü deprem geliyor ve binlerce hatta on binlerce can alacağını biliyoruz. Ekip olarak dünyada bu alanda yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Uzun süredir belediye başkanı olmam, yakın coğrafyadaki bütün deprem bölgelerine gidip depremin yüzünü görmüş olmam dolayısıyla bu işi hızlı yapmamız gerektiğini çok iyi biliyorum. Deprem vuku bulduğunda yıkılacak binalardan yüzde 70'i yenilendi. Yaklaşık yüzde 30 civarında bir işimiz kaldı. Bu yüzde 30'u da yaklaşık 3 yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Yarın depremle yüzleştiğimizde ve on binlerce can kaybıyla karşılaştığımızda biz bunun vebalini taşıyamayız. Gelin büyükşehir meclisi olarak, ilçe meclisleri olarak depremle ilgili yenileme çalışmalarına hep birlikte ön ayak olalım ve vatandaşımızın canını, malını kurtaralım" diye konuştu.