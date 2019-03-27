Başkan Akgün, Bedensel Engelli Volkan'ın Yüzünü Güldürdü

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ziyaret ettiği bedensel engelli Volkan Çabuk'a akülü araç sözü vermişti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ziyaret ettiği bedensel engelli Volkan Çabuk'a akülü araç sözü vermişti. Akgün, Çabuk'a verdiği sözü tutarak akülü araç hediye etti.



Tepecik'te ikamet eden Volkan Çabuk, bedensel engeli nedeniyle tüm hayatını yatakta geçiriyordu. Başkan Dr. Hasan Akgün hafta sonu mesaisinde Volkan'ı ziyaret ederek kendisine akülü araç hediye edeceğini söyledi. Başkan Akgün'ün talimatından sonra Büyükçekmece Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Volkan'a akülü aracı teslim edildi.



"Ben sözümü tuttum sıra onda"



Engelli vatandaşları sosyal yaşama kazandırmak için önemli projelere imza atan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Volkan kardeşimizin yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın. Büyük Büyükçekmece ailemin mutluluğu ve refahı için çalışıyoruz. İlçemizde ikamet eden tüm ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımıza yardımda bulunuyoruz. Volkan bedensel engelinden ötürü yatalaktı. Kendisine akülü araç sözü verdik. Artık akülü aracı sayesinde dışarıya çıkıp temiz havayı içine çekip sokakta gezebilecek. Ben sözümü tuttum sıra onda. O gülen yüzünü suratından hiç eksik etmeyecek" dedi.



Akülü aracını teslim alan Volkan, sevinç çığlıkları atarak yeni aracına binmenin keyfini sürdü. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi

Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu

Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz

144 Yıllık Rüya Gerçek Oluyor! Karadeniz'den Akdeniz'e Ulaşım 6 Saate Düşecek