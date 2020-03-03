Başkan Akgün:

İstanbul depreminin kapıya dayandığına dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Yarın deprem olup bir sürü insanımızın canına mal olduğu zaman eğer biz hayattaysak, bu millet bizi denize döker. Depremle ilgili yapılması gereken plan çalışması, kentsel dönüşüm ivedilikle bu tedbirleri almalıyız" dedi.



Büyükçekmece Belediyesi, Kumburgaz, Güzelce, Celaliye ve Kamiloba mahallelerinin bugüne kadar çıkmayan imar planlarının ivedilikle çıkartılması için belediye meclis üyelerinden oluşan 10 kişilik bir çalışma grubu oluşturdu.



"Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkartmak zorundayız"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, depremin kapıya dayandığını belirterek, "Binaların çökerek vatandaşı öldürme meselesi bizim meselemiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere büyükşehir belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ve belediye meclislerinin meselesi. Bu nedenle şehrimizde henüz kentsel dönüşüm planı yapılmamış bölgelerin planlarını ivedi olarak yaptırtıp, Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkartmak zorundayız. Güzelce, Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz planları için uzun zaman uğraştık. Belediye meclisinden geçti ama bize cevap vermiyor. Çünkü daha önce belde belediyesi olan bu bölgelerdeki vatandaşlarımızın yasalarla belirlenmiş olan imar hakkı bile verilmedi. Yeni bir bölge planı hazırlamak üzere, mevcut planları revize etmek üzere çalışma başlatıyoruz. Büyükşehir imar komisyonunda, siyasi partilerin gruplarında anlatacağız. Bu bölgelerin planlarını bir an önce çıkartıp derhal uygulamaya koyacağız" diye konuştu.



"İstanbul'daki 40 belediye başkanı bu işi çözmek zorunda"



Marmara Bölgesi'ndeki bütün belediyeler ve özellikle de İstanbul'daki belediyelerin gerekli tedbiri almadıkları takdirde halka en büyük ihaneti yapmış olacaklarına vurgu yapan Akgün, "İstanbul'daki 40 belediye başkanı bu işi çözmek zorunda. Deprem kapıda. Kumburgaz'ı çok fazla etkileyecek deprem vuku bulduğu takdirde Kumburgaz sahilindeki 1999 öncesinde yapılan binaların ayakta kalması çok zor. Çok büyük kayıp veririz. Bu işin hiç şakası yok. Bunları ısrarla konuşacağız. Allah korusun yarın deprem olup bir sürü insanımızın canına mal olduğu zaman biz hayattaysak, bu millet bizi denize döker. Biz anlatacağız, çekinmeyeceğiz, korkmayacağız. Depremle ilgili alınacak tedbirler ne ise plan çalışması, kentsel dönüşüm. Asla bunlara siyaset karıştırılmaması içinde mücadele vereceğiz. Bilim adamları bu binalar yıkılır diyor, benim 40 yıllık tecrübem de bunu söylüyor. Vatandaş yıkıp yeniden yapayım diyor. Peki hani plan? Ben ne koyacağım vatandaşın önüne?" dedi.



"Bu işin siyaseti olmaz"



Büyükçekmece'yi ilgilendiren kentsel dönüşüm ve imar planlarıyla ilgili çalışma grubu oluşturulduğunu açıklayan Başkan Akgün şöyle konuştu:



"Bu çalışma grubunun içerisinde tabii olarak meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerin büyükşehir belediye meclis üyeleri var. Bu ekip büyükşehir belediyesi imar komisyonuna gidecek, siyasi partilerin gruplarına gidecek ve bizim bölgemizde kentsel dönüşümle ilgili sıkıntımız var, planımız da bu diyecek. 10 kişilik çalışma grubu ciddi bir şekilde büyükşehirdeki çalışmaları takip etmeli. Ben de bütün gücümle destek vereceğim. Nihayetinde vatandaşımızın canı söz konusu. Vatandaş bizden bunu bekliyor. Depreme hazır olmak için bütün gücümüzle, aklımızla çalışmalıyız. Ben çok endişeliyim. Bu işin siyaseti olmaz. Vebali Büyükçekmece Belediye meclisinin üzerindedir." - İSTANBUL