Başkan Akgün: "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez" - Son Dakika

Başkan Akgün: "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez"

14.05.2021 17:16

Başkan Akgün: "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez" Büyükçekmece Belediyesi'nin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez, İsrail'in ürettiği hiçbir malzeme giremez" ifadesini kullandı.

Başkan Akgün: "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez"

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi'nin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez, İsrail'in ürettiği hiçbir malzeme giremez" ifadesini kullandı.

Sahip olduğu tarım arazileriyle öne çıkan Büyükçekmece'de Kastamonu'dan getirtilen ata tohumları ile üretilen siyez buğdayının ilk mahsulünden elde edilen siyez unu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Ata tohumundan üretilen siyez buğdayı

Ata tohumlarına sahip çıkılması ve yerli tohumlarla tarım yapılmasına yönelik tarımsal çalışmalar yapan Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Tarım Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve Büyükçekmece Ziraat Odası işbirliğiyle geçtiğimiz yıl Celaliye'de ekilen siyez buğdayının ilk mahsulü alındı. Ata tohumunun kullanılması konusunda çiftçileri teşvik eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçenin 800 hektarlık tarım arazilerinde bilimsel tarım tekniklerinin kullanılmasına yönelik üniversiteler ile de işbirliğini sürdürüyor. Kastamonu'dan getirilen siyez buğdayının ilk mahsulünden elde edilen unu vatandaşlara dağıtan Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Tarım Kooperatifi ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

"İsrail'in ürettiği hiçbir malzeme giremez"

Ata tohumunun insan sağlığı açısından çok değerli olduğunu, sahip çıkılması gerektiğini ve bu konuda kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı: "Büyükçekmece'de 800 hektar alanda çiftçilerimizle beraber iyi tarım yapmanın yollarını arıyoruz. Burada en çok dikkat çekmemiz gereken husus şudur; bizim ilk Kıblemiz Mescidi Aksa'yı bombalayan, çoluk çocuk, kadın, ihtiyar demeden katleden katil İsrail'in hibrit tohumlarını yani GDO'lu tohumlarını yani insan sağlığına zararlı tohumlarını almaya devam ediyoruz. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak bu 800 hektarlık alanda ata tohumlarımızı kullanarak tarım yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Bütün Türkiye herkes İsrail'in her bir tohumunu onun bize satmış olduğu insanları zehirleyen, insanları kanser eden hibrit ve GDO'lu tohumlarını asla almamalıyız. Hiçbir şeyini almamalıyız. Bu nedenle Dünya Çiftçiler Günü'nde tarımsal faaliyetlerimiz içerisinde İsrail'in tohumları çok önemli yer tuttuğu için Türkiye'de bunu vurgulamak istedik. Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez. İsrail'in ürettiği hiçbir malzeme giremez. İnşallah Türkiye'ye de giremeyecektir. Lanetliyoruz. Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

"Ata tohumu organik yetişen tohumdur"

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Büyükçekmece Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Erçağ ise şunları söyledi: "Belediyemizin faaliyeti içinde bulunduğu bugünkü tanıtımda göstermiş olduğumuz siyez buğdayı bizim ata tohumu diye adlandırdığımız bir tohum çeşidimiz. Belediyemizin bu tohumu özendirmesi de ayrıca bir özellik katmaktadır yapılan işe. Çünkü endüstriyel tohum dediğimiz ürünlerde bir sürü genleriyle oynanmış şeyler olabiliyor. Ata tohumunda hiçbir katkı vs olmadan organik yetişen tohum çeşididir."

"İnsanlarımızı siyez unu ile buluşturmuş olacağız"

BÜTKOOP Başkanı Murat Erçağ, siyez ununun dağıtımına hız verileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Sayın Başkanımızın öngörüsüyle 2019 yılında dünyamız Covid-19 faktöründen etkilenmezken bir tarım yılı ilan etti. Bu tarım yılının tam manasıyla gerçekleştirilmesi adına bölgemizde bazı uygulamalar yapmamız gerekiyordu. Bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü olması vesilesiyle ilk meyvemiz olan siyez buğdayı unumuzu vatandaşlarımızla paylaştık, tanıtımını yaptık. Bu manada çok gururluyuz. 250 dönüme yakın yerel çiftçilerimizle de buluşarak bir siyez unu ekimi gerçekleştirmiştik. Bugün dağıtmış olduğumuz ürünün dağılımını sağlamış olacağız ve insanlarımızı siyez unu ile buluşturmuş olacağız."

Başkan Akgün: Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez
Başkan Akgün: Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez
Başkan Akgün: Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez
Başkan Akgün: Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez

Dünya Çiftçiler Günü, Büyükçekmece, İsrail, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akgün: 'Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kafasına poşet geçirdi, piknik tüpünün gazı ile intihar etti Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu

Son Dakika Haberleri
18:01 Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın
17:49 Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor
17:39 Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm
17:19 Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek
17:11 Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!
17:05 Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor
16:52 Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı
16:51 Formula 1 resmen duyurdu! Türkiye Grand Prix'si takvimden çıkarıldı
16:32 Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu
16:10 Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor
Kabine öncesi Mehmet Ceyhan'da normalleşme uyarısı: Gevşeme adımları haziranın ortasında atılmalı Kabine öncesi Mehmet Ceyhan'da normalleşme uyarısı: Gevşeme adımları haziranın ortasında atılmalı         
18:09
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor         
17:06
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor         
16:11
Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!         
14:34
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız         
14:23
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş         
13:35
Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi Genç kızın intiharını önleyen polisler, yere çelik yeleklerini serdi         
12:55
Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak         
10:44
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık! Tek bir şartları var         
21:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 18:53:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akgün: "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement