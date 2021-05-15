Başkan Akgün: "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez" - Son Dakika

Başkan Akgün: "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez"

15.05.2021 00:57
Başkan Akgün:

Büyükçekmece Belediyesi'nin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez, İsrail'in ürettiği hiçbir malzeme giremez" ifadesini kullandı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü etkinliğine katılan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez, İsrail'in ürettiği hiçbir malzeme giremez" ifadesini kullandı.

Sahip olduğu tarım arazileriyle öne çıkan Büyükçekmece'de Kastamonu'dan getirtilen ata tohumları ile üretilen siyez buğdayının ilk mahsulünden elde edilen siyez unu vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Ata tohumundan üretilen siyez buğdayı

Ata tohumlarına sahip çıkılması ve yerli tohumlarla tarım yapılmasına yönelik tarımsal çalışmalar yapan Büyükçekmece Belediyesi, Büyükçekmece Tarım Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (BÜTKOOP) ve Büyükçekmece Ziraat Odası işbirliğiyle geçtiğimiz yıl Celaliye'de ekilen siyez buğdayının ilk mahsulü alındı. Ata tohumunun kullanılması konusunda çiftçileri teşvik eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçenin 800 hektarlık tarım arazilerinde bilimsel tarım tekniklerinin kullanılmasına yönelik üniversiteler ile de işbirliğini sürdürüyor. Kastamonu'dan getirilen siyez buğdayının ilk mahsulünden elde edilen unu vatandaşlara dağıtan Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Tarım Kooperatifi ata tohumunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

"İsrail'in ürettiği hiçbir malzeme giremez"

Ata tohumunun insan sağlığı açısından çok değerli olduğunu, sahip çıkılması gerektiğini ve bu konuda kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı: "Büyükçekmece'de 800 hektar alanda çiftçilerimizle beraber iyi tarım yapmanın yollarını arıyoruz. Burada en çok dikkat çekmemiz gereken husus şudur; bizim ilk Kıblemiz Mescidi Aksa'yı bombalayan, çoluk çocuk, kadın, ihtiyar demeden katleden katil İsrail'in hibrit tohumlarını yani GDO'lu tohumlarını yani insan sağlığına zararlı tohumlarını almaya devam ediyoruz. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak bu 800 hektarlık alanda ata tohumlarımızı kullanarak tarım yapmaya başladık ve devam ediyoruz. Bütün Türkiye herkes İsrail'in her bir tohumunu onun bize satmış olduğu insanları zehirleyen, insanları kanser eden hibrit ve GDO'lu tohumlarını asla almamalıyız. Hiçbir şeyini almamalıyız. Bu nedenle Dünya Çiftçiler Günü'nde tarımsal faaliyetlerimiz içerisinde İsrail'in tohumları çok önemli yer tuttuğu için Türkiye'de bunu vurgulamak istedik. Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez. İsrail'in ürettiği hiçbir malzeme giremez. İnşallah Türkiye'ye de giremeyecektir. Lanetliyoruz. Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

"Ata tohumu organik yetişen tohumdur"

Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan Büyükçekmece Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Erçağ ise şunları söyledi: "Belediyemizin faaliyeti içinde bulunduğu bugünkü tanıtımda göstermiş olduğumuz siyez buğdayı bizim ata tohumu diye adlandırdığımız bir tohum çeşidimiz. Belediyemizin bu tohumu özendirmesi de ayrıca bir özellik katmaktadır yapılan işe. Çünkü endüstriyel tohum dediğimiz ürünlerde bir sürü genleriyle oynanmış şeyler olabiliyor. Ata tohumunda hiçbir katkı vs olmadan organik yetişen tohum çeşididir."

"İnsanlarımızı siyez unu ile buluşturmuş olacağız"

BÜTKOOP Başkanı Murat Erçağ, siyez ununun dağıtımına hız verileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Sayın Başkanımızın öngörüsüyle 2019 yılında dünyamız Covid-19 faktöründen etkilenmezken bir tarım yılı ilan etti. Bu tarım yılının tam manasıyla gerçekleştirilmesi adına bölgemizde bazı uygulamalar yapmamız gerekiyordu. Bugün 14 Mayıs Çiftçiler Günü olması vesilesiyle ilk meyvemiz olan siyez buğdayı unumuzu vatandaşlarımızla paylaştık, tanıtımını yaptık. Bu manada çok gururluyuz. 250 dönüme yakın yerel çiftçilerimizle de buluşarak bir siyez unu ekimi gerçekleştirmiştik. Bugün dağıtmış olduğumuz ürünün dağılımını sağlamış olacağız ve insanlarımızı siyez unu ile buluşturmuş olacağız." - İSTANBUL

Dünya Çiftçiler Günü, Büyükçekmece, İsrail, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akgün: 'Bundan sonra Büyükçekmece'ye İsrail tohumu giremez' - Son Dakika


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