Başkan Akgün, Büyükçekmece Esnafının Yeni Yılını Kutladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2018 yılının son günlerini esnafları ziyaret ederek geçirdiİlçenin 24 mahallesini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Akgün, hem yeni yılı kutladı hem de esnaf ve vatandaşları dinledi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2018 yılının son günlerini esnafları ziyaret ederek geçirdi



İlçenin 24 mahallesini tek tek gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Hasan Akgün, hem yeni yılı kutladı hem de esnaf ve vatandaşları dinledi.



"Mutluluk şehrini hep birlikte Avrupa kenti yapacağız"



Vatandaşlara yeni yıldan beklentilerini de soran Akgün, "Yeni bir yıla giriyoruz. Büyük Büyükçekmece ailemle beraber 2019 yılında çok daha büyük hizmetlere daha imza atacağız. Mutluluk şehrini Avrupa Kenti yapmaya birlikte devam edeceğiz. Öncelikle büyük Büyükçekmece ailemin ve tüm ulusumuzun yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. Yeni yıl ulusumuza ve dünyaya kutlu olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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