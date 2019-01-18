Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün: "Büyükçekmeceliler Neredeyse Sanat Oradadır"

Başkan Akgün: "Büyükçekmeceliler Neredeyse Sanat Oradadır"

2 saat önce

Müzik etkinlikleriyle vatandaşların büyük beğenisini toplayan Büyükçekmece Belediyesi düzenlediği kültür ve sanat aktivitelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Başkan Akgün:
Müzik etkinlikleriyle vatandaşların büyük beğenisini toplayan Büyükçekmece Belediyesi düzenlediği kültür ve sanat aktivitelerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Etkinliklerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Büyükçekmeceliler neredeyse sanat oradadır. Kentimiz vatandaşlarımız sayesinde tam bir sanat şehri olmuştur"dedi.

Tüm vatandaşları kültür ve sanat etkinliklerine davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmeceliler neredeyse sanat oradadır. Kentimiz vatandaşlarımız sayesinde tam bir sanat şehri olmuştur. Vatandaşlarımız kültür ve sanat alanında düzenlediğimiz etkinliklere her zaman yoğun ilgi göstermiştir. Müzik ruhun gıdasıdır sözünden yola çıkarak tüm vatandaşlarımızı müzik etkinliklerimize davet ediyorum. Büyükçekmece halkımız sayesinde ilçemiz medeniyetler kenti oldu. Sanat, vatandaşlarımızın hayatında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Sanatçı Udi Ensar Tunç'tan müzik dinletisi

Çeşitli sanat aktivitelerinin gerçekleştirildiği Mimaroba Halide Edip Adıvar Sanat Merkezi bu kez sanatçı Udi Ensar Tunç'un müzik dinletisine ev sahipliği yaptı. Büyükçekmecelilerin yoğun ilgi gösterdiği müzik dinletisinde vatandaşlar hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek keyifli bir müzik gecesi yaşadı. Sanata olan katkılarından ötürü Başkan Dr. Hasan Akgün'e teşekkür eden Tunç, Büyükçekmece halkının sanata olan ilgisinden ötürü mutluluk duyduğunu belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Hasan Akgün, Büyükçekmece, Güncel
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