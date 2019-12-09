Başkan Akgün:

Büyükçekmece Belediyesi'nin Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçekleştirdiği "2020 Yılı Yatırım Programı ve Değerlendirme Çalıştayı"nda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çalıştay 2020 yılında yapacağımız yatırımlara da katkı sağlayacaktır. Çok güzel ve oldukça verimli bir çalıştay oldu. Bizim için bir ders niteliğindeydi" ifadelerini kullandı.



Gün boyu devam eden çalıştayda tek tek söz alan sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, Büyükçekmece Belediyesi'nin 2020 yılındaki yatırım ve projelerine yönelik öneri ve taleplerini dile getirdi. Çalıştaya katılan sivil toplum temsilcileri Büyükçekmece Belediyesi'nin meclis kararıyla 2020 yılını "Tarım Yılı" ilan etmesine tam destek verirken, imece usulü ile yapılacak olan 'Atatürk Evi' ve müzesine de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirttiler. Çalıştayda öne çıkan diğer başlıklar ise çevresel faaliyetlerde, engellilere yönelik projelerde, depreme hazırlık aşamasında yapılan çalışmalarda güç birliği yapılması konuları oldu. Ayrıca Büyükçekmece'de bir de Sivil Toplum Kuruluşları Ormanı kurulması kararı alındı.



"Çalıştay 2020 yılında yapacağımız yatırımlara da katkı sağlayacaktır"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sivil toplum kuruluşlarından gelen öneri ve tenkitlerin çok değerli olduğunu belirterek, "Halkın bütün katmanlarına hizmet eden özellikle kültür, sanat, eğitim, çevre, spor ve Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri bizim için çok önemli. Çalıştay 2020 yılında yapacağımız yatırımlara da katkı sağlayacaktır. Çok güzel ve oldukça verimli bir çalıştay oldu. Bizim için bir ders niteliğindeydi. Çünkü sizlerden çok dersler aldık. Tenkit ettiniz, önerdiniz. Hepsini çok değerli buluyorum. Avrupa kenti dediğimiz Büyüçekmece'de mahalle muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve "Büyükçekmece için benim de bir fikrim var" diyen tüm vatandaşlarımızla birlikte daha güçlü ve daha doğru işler yapmanın yolunu bulacağız" şeklinde konuştu.



Cumhuriyet'in 100'üncü yılına 50 bin ağaç



Mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan 2 günlük çalıştay sonrasında öne çıkan konulara vurgu yapan Başkan Akgün, "2020 yılı ekonomik açıdan çok zor bir yıl olmaya devam edecektir. Bu nedenle başta belediye olmak üzere herkes sonuna kadar tasarruf tedbirlerini arttıracak. Çevresel faaliyetlerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte zenginleşmesi ortaya çıktı. Büyükçekmece'de 80 bin hektar boş arazimiz var. Onbinlerce hektar belediyemize ve İSKİ'ye ait boş alanlar var. Zeytin ve ceviz öncelikli olmak üzere ağaç dikimimiz devam edecek. Büyükçekmece Belediyesi olarak Cumhuriyet'in 100'üncü yılına 50 bin ağaç dikeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarımız tam destek veriyor. Deprem esnasında vatandaşımızın toplanma bölgesi, deniz yoluyla ulaşım bölgesi, helikopter pisti ve diğer kullanacağımız alanlar Sivil Savunma Müdürlüğümüz tarafından belirlenmiştir. Belirlenen bu alanların yerleri ve bu konuda yaptığımız çalışmaları mahalle muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla paylaşacağız" dedi.



"Desteğiniz bizleri cesaretlendirdi"



Büyükçekmece Belediyesi'nin 2020 yılını Tarım Yılı olarak ilan etmesine mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının tam destek vermesinin kendisini son derece cesaretlendirdiğini belirten Başkan Akgün sözlerini şöyle tamamladı: "Büyükçekmece ailemiz, "Büyükçekmece'de Büyük İmece" sloganıyla anlamlı bir projeye imza attı. Her şeyimizi borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi birebir ölçüde yapıyoruz. Atatürk Evi ve müzesinin çalışmasına başlanmıştır. Sizlerin de bu projeye tam destek vermeniz bizleri son derece mutlu etti. Büyükçekmece'nin gelişmesine ışık tutan, fikirleri ile bizi yönlendiren, bizi tenkit eden, benim de bir fikrim var diyen siz sivil toplum kuruluşlarımıza şahsım, ekibim ve Büyük Büyükçekmece ailemiz adına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." - İSTANBUL