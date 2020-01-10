Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika

Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

17 dakika önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınlayarak, "Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey demokrasinin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik...

Başkan Akgün'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınlayarak, "Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey demokrasinin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışıdır" dedi.


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin bir mesaj yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Özgür basın demokrasinin teminatıdır" dedi. 5953 sayılı Basın İş Yasası'nın 1961 yılında çalışan gazeteciler lehine 212 sayılı yasayla değiştirilmesinin yıl dönümü olan 10 Ocak tarihinin "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Akgün, şu mesajı yayınladı: "Bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey demokrasinin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışıdır. Unutulmamalıdır ki, özgür basın; özgür toplum ve güçlü demokrasilerin olmazsa olmazıdır, teminatıdır. Gazetecilerin düşüncelerini özgürce, baskı altında olmadan yazıp çizebildiği, düşüncelerinden dolayı özgürlüklerinin kısıtlanmadığı, basın özgürlüğünün önündeki bütün engellerin kaldırıldığı yeni bir dönem hepimizin ortak arzusudur. Gazetecilerin, dün olduğu gibi bundan sonra da halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını, mesleğin ilkeleri çerçevesinde savunacaklarına olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın bir milletin müşterek sesidir" ilkesinden hareketle çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum." - İSTANBUL

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Hasan Akgün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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