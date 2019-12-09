Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün'den belediye personeline teşekkür
Son Dakika Güncel Başkan Akgün'den belediye personeline teşekkür - Son Dakika

Başkan Akgün'den belediye personeline teşekkür

6 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, lösemi hastası 19 yaşındaki Okan Uysal için doktorların acil 0 Rh(-) kan çağrısına zamanla yarışarak kısa sürede kan grubundan bağışçı bulan Büyükçekmece Belediye personeline teşekkür etti.

Başkan Akgün'den belediye personeline teşekkür, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, lösemi hastası 19 yaşındaki Okan Uysal için doktorların acil 0 Rh(-) kan çağrısına zamanla yarışarak kısa sürede kan grubundan bağışçı bulan Büyükçekmece Belediye personeline teşekkür etti.


Geçmiş dönem CHP İl Genel Meclis Üyesi Taşkan Uysal'ın lösemi hastası yeğeni Okan Uysal'ın durumu fenalaşınca hastane, ailesinden acil olarak 0 Rh(-) kan bulmalarını istedi. Zor bulunan kan grubu için çaresiz kalan Taşkan Uysal, Büyükçekmece Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Şefi Deniz Aygün'e ulaşarak yardım istedi. Aygün ve Büyükçekmece Belediyesi zabıta memuru Mustafa Tüfenk, 0 Rh(-) grubu kana sahip Süleyman Akyıldız'a ulaşarak Akyıldız ve ailesinin hastaneye yönlendirdi. Akyıldız ailesinin verdiği kan sayesinde Okan Uysal hayati tehlikeyi atlattı. Akyıldız ailesi bir hafta süresince de Uysal'ın kan ihtiyacını karşıladı. Taşkan Uysal, yeğeninin hayatını kurtaran Büyükçekmece Belediyesi personeline ortaya koydukları çaba ve duyarlılıkları için teşekkür etti.


Takdirname ile onurlandırılacaklar


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de konu ile ilgili bir açıklama yaparak, "19 yaşındaki genç bir kardeşimizin kan ihtiyacının karşılanması için seferber olan belediye personelimiz Deniz Aygün ve Mustafa Tüfenk'e tebrik ve teşekkür ediyorum. Genç kardeşimize kan vererek onu yaşama döndüren Süleyman Akyıldız ve ailesine de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir insanın yaşamını kurtararak örnek bir davranış sergilediler" diye konuştu. Başkan Akgün, Aygün, Tüfenk ve Akyıldız'a göstermiş oldukları duyarlılıktan ötürü takdirname verileceğini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı! 1 ölü,1 yaralı
Silah zoruyla market soyan soyguncular yakalandı Son Dakika: Türkiye, Peter Handke'ye verilen ödül nedeniyle Nobel Töreni'ne katılmayacak İzmir'deki renkli Atatürk heykeli kaldırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 19:04:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün'den belediye personeline teşekkür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]