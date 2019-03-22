Başkan Akgün'den Büyükçekmece'ye 2 Sosyal Tesis Daha

Büyükçekmece'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçeye kazandırdığı iki sosyal tesisin daha açılışı gerçekleştirilecek.

Büyükçekmece'de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçeye kazandırdığı iki sosyal tesisin daha açılışı gerçekleştirilecek.



İstanbul için de örnek projeler sayılabilecek tesisler, tüm vatandaşların faydalanabileceği çok sayıda sosyal aktiviteye ev sahipliği yapacak. Büyükçekmeceliler hem eğlenecek hem de doğanın tadını yeşil alanları bol olan sosyal tesislerde çıkarabilecek.



Celaliye Çamlık Yahya Beyatlı Sosyal Tesisi açılıyor



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve ekibinin çalışmaları sayesinde son hazırlıkları yapılan Celaliye Çamlık Yahya Beyatlı Sosyal Tesisi 23 Mart Cumartesi günü Büyükçekmeceli vatandaşların ve Başkan Akgün'ün katılımıyla hizmete açılacak. Çam ağaçlarının ortasında bulunan ve eşsiz deniz manzarasına sahip olan sosyal tesisin açılışı gerçekleştirilecek. 13 bin 180 metrekarelik ağaçlık alan içerisine inşa edilen tesis içerisinde, spor alanları, restoran ve kafeteryalar yer alacak.



Tepecik Barış Parkı'ndaki sosyal tesis gün sayıyor



Tepecik Ulus Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik geniş bir alanda bulunan Barış Parkı'nın içerisine inşa edilen sosyal tesisin yapım çalışmalarının sonuna gelindi. Tamamı Tepeciklilerin talepleri doğrultusunda inşa edilen sosyal tesisin içerisinde; geniş yeşil alanlar, kafeteryalar, çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş yolları, yapay şelale ve parklar yer alıyor. Tesis, önümüzdeki günlerde Başkan Akgün ve vatandaşlarca açılacak. - İSTANBUL

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