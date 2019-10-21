Başkan Akgün'den Kumburgaz ve Tepecik uyarısı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 5.8 şiddetindeki depremin ciddi bir uyarı olduğuna dikkat çekerek; önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dönen imar planlarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savundu.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün yapmış olduğu açıklamada, "Büyükçekmece için iki kaygım var. Biri Kumburgaz sahili, ikincisi de Tepecik ve Türkoba. Kumburgaz sahilini çok daha fazla işleyeceğiz. Çünkü bilim insanlarının ortaya koymuş oldukları bilgiler Kumburgaz'a doğru uzanan fay hattı bölgesinde bir hassasiyet olduğunu gösteriyor. Bunun ne şekilde tezahür edeceğini hiç kimse bilemez ama daha önce dediğimiz gibi Silivri önlerindeki Marmara çanağı üzerinde yoğun bir baskı var. Marmara çanağındaki fay hattı kırıldığı takdirde 7.2 ve üzerinde bir depremin meydana gelebileceği bütün dünya tarafından kabul edilmiştir. Bu hassasiyetleri bilerek büyük depreme çok daha hızlı adımlarla hazırlanmak zorundayız" dedi.



"Büyükçekmece'yi ilgilendiren planları çıkartacağız"



Başkan Akgün, "Belediye meclisimizdeki her iki partinin Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir mesai harcayacağız. Öncelikle Büyükçekmece'yi ilgilendiren planları Büyükşehir meclisinden çıkartacağız. Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz planları 6 yıldır Büyükşehir'de bekletiliyor. Hazırlıkların tamamı bitmiş meclise gelmiş, mecliste de kabul edilmiş ama geri çevrilmiştir. Tepecik ve Türkoba merkezdeki eskiden yapılmış bazı 4-5 katlı binalar da maalesef risk altında. Kumburgaz sahilinde yüksek katlı bloklardan bir tanesi ayakta kalamaz. Çözümü de Büyükçekmece Belediye meclisiyle Büyükşehir Belediye meclisindedir" dedi.



"Büyükşehir Belediyesi'nde kamp kuracağız"



Meclisi göreve davet eden Başkan Akgün, "İmar planlarıyla ilgili çalışma konusunda meclisimizin 2 grup başkanvekili ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi üyesi olan arkadaşlarımı da göreve davet ediyorum. Benimle, planlama müdürlüğümüzle ve teknik başkan yardımcısı Nuraydın Sak Bey'le beraber İstanbul'da Planlama Daire Başkanlığı'nda ve komisyonda görüşülerek behemehal insanımızın can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike arz eden Tepecik merkezinin imar planı, Türkoba çayırlar bölgesinin imar planlarının yapılıp bir an önce çıkartılmalı. Celaliye, Kamiloba, Kumburgaz ve Güzelce'nın beklemekte olan planlarının meclisten tekrar geçip belediyemize intikali için birlikte Büyükşehir Belediyesi'nde kamp kuracağız" dedi. - İSTANBUL