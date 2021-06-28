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Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama - Son Dakika

Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama

28.06.2021 13:21
Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama, System.String[]

Büyükçekmece Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişmişti.

Büyükçekmece Gölü'nün deniz ile arasında kalan bölgesinin kirlilik nedeniyle rengi değişmişti. Bu konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Başkan Dr. Akgün, "İBB'nin kurumları ve DSİ ile Büyükçekmece Belediyesi, hep birlikte balçığın kaldırılmasını sağladığımız takdirde burası pırıl pırıl olacaktır" dedi.

Büyükçekmece Gölü'nün deniz ile arasında kalan kısmının geçtiğimiz cuma günü itibariyle rengi değişmiş ve balık ölümleri meydana gelmişti. Ayrıca çevreye kötü bir koku yayan göl hakkında önemli açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, asıl sorunun suyun derinliğinin az olması ve dip temizliği yapıldığı takdirde vatandaşların yüzen balıkları dahi görebileceğini ifade etti.

"BEŞ SENE ÖNCE DİPTEN 500 KAMYON ÇAMUR ÇIKARDIK"

Gölün renginin değişmesi hakkında açıklamalarda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Yaklaşık birkaç yıldan beri takip ediyoruz, aynı zamanda oluyor. Isının artması ve yazın başlangıcıyla, 1 hafta-10 günlük süre içerisinde balık veya deniz canlılarının ölümünü görüyoruz. Yaptığımız araştırmalarda su derinliğinin çok az olması ve balçık gibi atıklar buraları doldurmuş. Esas mesele denizle gölün bağlantısının daha geniş sağlanmasıdır. Buradaki durağan halde duran bu suyun derinliğini artıracağız. Beş sene önce bir taban taraması yaptık. Çamuru ve dibe çökenleri alarak buradan 500 kamyon çamur çıkardık. En az 500-600 kamyonda balçık çıkartıldığı takdirde su seviyesi 1 metrenin üzerine çıkacak. Su seviyesi artınca deniz içindeki canlılar da yaşayacak" şeklinde konuştu.

"SU DERİNLİĞİNİN ARTMASIYLA ÇÖZÜLECEKTİR"

Tüm kurumların bu göl için çalışması gerektiğini söyleyen Başkan Dr. Akgün, "İSKİ, İSTAÇ, İBB'nin kurumları ve DSİ ile Büyükçekmece Belediyesi birlikte balçığın kaldırılmasını sağladığımız takdirde pırıl pırıl olacaktır. Vatandaşlar Mimar Sinan Köprüsü üzerinden geçerken alttaki balıkları sayabilecektir. Müsilaj meselesi açısından göl içindeki bitkinlerin müsilajı bırakması ve Marmara'nın daha çok kirlenmesi ve buraya akıntı ile gelmesi sonucu daha çok kirleniyor. Buranın esas meselesi ise dediğim gibi su derinliğinin artmasıyla çözülecektir" diye konuştu.

(Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama
Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama
Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama
Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama
Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akgün'den rengi değişen Büyükçekmece Gölü hakkında açıklama - Son Dakika


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