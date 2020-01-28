Başkan Akgün, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Başkan Akgün, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

7 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Dr. Hasan Akgün, 41 vatandaşın yaşamını kaybettiği Elazığ'da incelemelerde bulundu.

Başkan Akgün, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Dr. Hasan Akgün, 41 vatandaşın yaşamını kaybettiği Elazığ'da incelemelerde bulundu.


Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Elazığ'da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından, bölge belediyeleriyle dayanışma adına Ocak ayı Encümen toplantısını burada gerçekleştirdi. TBB'nin Ocak ayı Encümen toplantısı için Elazığ'a giden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, TBB Başkanı Fatma Şahin ile birlikte depremden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan TBB heyeti, en fazla can kaybının yaşandığı Sürsürü Mahallesin'deki Dilek Apartmanı'nda incelemelerde bulundu. TBB ilk etapta Elazığ Belediyesi'ne 1 adet kamyon hibe etti. Deprem sonrası büyük özveri ile başarılı çalışmalara imza atan AFAD ekibiyle de bir araya gelen Başkan Akgün, AFAD'ı başarılı çalışmalarından ötürü kutladı.


"Her zaman yanlarındayız"


Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin çok üzücü olduğunu belirten Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı: "24 Ocak Cuma günü meydana gelen 6,8'lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürmek amacıyla çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Maalesef 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşımıza ulaşılmasıyla tamamlanmış. TBB'nin daha önce İzmir'de yapılması planlanan Ocak ayı toplantısı depremden etkilenen bölge belediyeleriyle dayanışma amacıyla Elazığ'a alındı. Gerek Türkiye Belediyeler Birliği gerekse Büyükçekmece Belediyesi olarak depremden etkilenen bölge belediyelerimizin ve halkımızın her zaman yanlarındayız. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."


Başkan Akgün'e Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi Tuncay Tuna da eşlik etti. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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