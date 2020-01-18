Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eşi ve DSP'nin kurucusu Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayınlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Gelecek nesillere örnek olacak bir değerimizi yitirdik" ifadesini kullandı.



Rahşan Ecevit'in hayatını kaybetmesinin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün bir taziye mesajı yayınladı.



"Milletimizin başı sağolsun"



Başkan Akgün mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk siyaset tarihine damga vuran eski Başbakan, CHP ve DSP Genel Başkanlığı yapmış merhum Bülent Ecevit'in kıymetli eşi, yol arkadaşı Rahşan Ecevit'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dünyanın saygı duyduğu, dürüst devlet adamı Bülent Ecevit'in değerli eşi; ressam ve yazar Rahşan Ecevit vefa, fedakarlık ve mücadele dolu yaşamıyla gelecek nesillere örnek olacaktır. Çok önemli bir değerimizi daha yitirdik. Merhumeye Allah'tan rahmet tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." - İSTANBUL