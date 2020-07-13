Başkan Akgün Gelibolu'da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Akgün Gelibolu'da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ve köy muhtarları ile birlikte Gelibolu Yarımadası'nda yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli ve köy muhtarları ile birlikte Gelibolu Yarımadası'nda yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

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Geçtiğimiz hafta içinde Gelibolu Yarımadası'nda, Kabatepe Feribot İskelesi'nin yanındaki ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın sonrası 10 dekar çam ormanı zarar görmüştü.


Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Akgün, yangında zarar gören bölgede yaşayan vatandaşları dinledi. Bölgede bulunan buğday tarlalarının tamamının yangından zarar gördüğünü ve yüzlerce dönüm alanda mahsulün yandığını belirten Başkan Akgün, "Yangının büyümesinin ana nedeni sürekli yönü değişen anafor oluşturan sert rüzgar ve ormanlık alanların altında bulunan maki ve çalılıklar" dedi.


"Ormanlarda arpa ve yulaf tarımı yasaklanmalı"


25 Temmuz 1994 yılında da aynı bölgede büyük bir yangın çıktığını 4 bin 49 hektar alanın kül olduğunu hatırlatan Başkan Akgün, bölgede yangınların önlenmesine yönelik olarak nelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Gelibolu Yarımadası'nda bir daha yangın felaketinin yaşanmaması için öncelikli olarak arpa ve yulaf tarımının yasaklanması gerektiğini belirten Başkan Akgün, "Çünkü hasat vakti temmuz ayı olduğu için bu alanlar barut fıçısına dönüyor. Bugüne kadar çıkan yangınların büyük bir kısmı anız veya bu mahsullerin olduğu tarlalardan çıkmış. Gelibolu Yarımadası'ndaki ormanların altında oluşan ve yangını körükleyen çalı ve makiliklerin yok edilmesi yangını önleyecek ikinci bir tedbir olarak görülebilir. Bunun için Gelibolu Yarımadası'nın tamamında keçi yetiştiriciliği teşvik edilmelidir. Hem bu alanda yeni bir iş kolu oluşturulmuş olur, hem köylüyü kalkındırmış oluruz hem de keçiler vasıtasıyla çalılık ve makiler temizlenmiş olur" ifadesini kullandı.


"Yangın yollarının genişliği en az 50 metre olmalı"


Gelibolu Yarımadası'ndaki ormanlarda geniş çaplı bir seyreltilme ile yangının yoğunlaşmasının önlenebileceğini belirten Başkan Akgün, "Tüm orman alanlarında yangın yollarının çok dar olması yangını bir yerden başka bir yere atlamasını engelleyemiyor. Ekiplerin müdahalesinde de yollar yeterli olmuyor. Bu nedenle yangın yolları en az 50 metreden geniş yapılmalı. En önemli konu bir kez daha altını çizmeliyim ki ormanların ortasında 20-30-50 dönümlük tahıl tarlaları yangının ana sebeplerindendir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Hasan Akgün, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akgün Gelibolu'da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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