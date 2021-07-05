Başkan Akgün: "Her Türk vatandaşının asli görevi hainlere geçit vermemektir" - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı Meclisi'nin birinci oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşti.

Meclis gündemine geçilmeden önce Temmuz ayın içinde yaşanan Lozan Barış Antlaşması, 15 Temmuz hain darbe girişimi, Madımak katliamı, 5 Temmuz Başbağlar katliamı gibi toplumu derinden etkileyen olaylarla ile ilgili söz alan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri görüş ve tepkilerini dile getirdiler.

"Türk adaleti gereğini yapacaktır."

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 15 Temmuz da Türk Milleti'nin hainlere geçit vermediğini ve bugünleri unutturmayacağını söyledi. Başkan Akgün'ün meclis konuşması şöyle, "Temmuz ayı içerisinde çokça olaylar vuku buldu. Bunların içinden en önemlisi 15 Temmuz hain darbe girişimdir. Yapanlar tek tek cezalandırılıyor ama bitmedi. Devamı, en başı var. Türk adaleti gereğini yapacaktır. Türkiye'yi parçalamaya çalışan hainler hiçbir zaman uyumayacaktır. Bizde asla uyanıklığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Her Türk vatandaşının asli görevi hainlere geçit vermemek. Türk Milleti hain darbe girişimde Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bunu ortaya koymuştur. Bu vatan için devlet için ne kadar şehitlerimiz varsa Allahtan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Bir daha bu tip hainliklerin yaşanmaması için yönetimde kim varsa ben, muhtar, savcı, hakim hepimizin daha uyanık olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bugünleri unutmamak unutturmamak bizlerin görevi. Kahraman Türk milletini kutlamak bizim asli görevimizdir" dedi.

"Lozan Barış Antlaşması Kutlu Olsun"

24 Temmuz 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'nın imzalandığını hatırlatan Başkan Akgün, "Lozan tapusunun 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Bu tapuyu bu millete veren başta ülkenin kurtarıcısı Çanakkale Destanı'nın Komutanı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatanı düşmandan tamamıyla temizleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün kahraman şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Geçtiğimiz günlerde yapılan seçim sonucunda Büyükçekmece Çocuk Meclisi Başkanlığı görevine seçilen Gökçe Selhan Polat'da meclis öncesinde, Büyükçekmece Çocuk Meclisi olarak yeni dönemde yapacakları faaliyetler hakkında belediye meclisini bilgilendirdi. Meclis Toplantısının ikinci oturumu 8 Temmuz Perşembe günü gerçekleşecek. - İSTANBUL