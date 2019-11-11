Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün, İngiliz veteranlar karşısında forma giydi
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Başkan Akgün, İngiliz veteranlar karşısında forma giydi

7 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması takımı oyuncusu olarak Londra Veteranlar Takımına karşı forma giydi.

Başkan Akgün, İngiliz veteranlar karşısında forma giydi, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması takımı oyuncusu olarak Londra Veteranlar Takımına karşı forma giydi.


Büyükçekmece Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan "Dostluk Maçı"nda mücadele eden Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması Takımı, Londra Veteranlar Takımı'nı 4-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması Takımı'nda forma giyen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Londra Veteranlar Takımı'nı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Güzel bir maç oldu. Londra'yı 4-1 yenerek galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Keyifli bir akşam oldu. Tüm oyunculara teşekkür ediyorum" dedi. Maç bitiminde her iki takıma da teşekkür edilerek Büyükçekmece plaketi takdim edildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Türkiye, Futbol, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:45 Kaynak: İHA
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