Başkan Akgün, İngiliz veteranlar karşısında forma giydi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması takımı oyuncusu olarak Londra Veteranlar Takımına karşı forma giydi.



Büyükçekmece Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan "Dostluk Maçı"nda mücadele eden Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması Takımı, Londra Veteranlar Takımı'nı 4-1 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Türkiye Veteranlar Futbol Ligi Karması Takımı'nda forma giyen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Londra Veteranlar Takımı'nı mücadelelerinden ötürü kutluyorum. Güzel bir maç oldu. Londra'yı 4-1 yenerek galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Keyifli bir akşam oldu. Tüm oyunculara teşekkür ediyorum" dedi. Maç bitiminde her iki takıma da teşekkür edilerek Büyükçekmece plaketi takdim edildi. - İSTANBUL