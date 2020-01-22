Başkan Akgün:

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Ekonomik şartlarımız düzeldikçe bizimle birlikte bu hizmeti yapan arkadaşlarımızın şartlarını düzeltmeye kararlıyız. İnşallah imkanlar artar ve sizi daha çok mutlu ederiz" dedi.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Belediye İş Sendikası Başkanı Sezai Akyürek ve belediye başkan yardımcıları 2020 yılına ilişkin Toplu İş Sözleşmesini imzaladı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesi'nin çalışan personeli ve Büyükçekmece ailesine hizmet eden arkadaşlarım olarak 2020 - 2021 yıllarını kapsayan sendikayla yaptığımız sözleşmede alabildiğine şartlarımızı zorlayarak verebileceğimiz en azami imkanı verdik. Yaklaşık olarak yüzde 20 yevmiyelerinize zam yapıldı. Öğretim yardımının yanına bir de kreş yardımı getirildi. İşçi bayramında hediye getirildi. Kanun hükmünde kararnameyle belediye şirketlerine aktarılan arkadaşlarımızın durumu kötüdür. Onların da ekonomik şartlarının düzenlenmesi için hukuki düzenlemelerin merkezi hükümet tarafından yapılması lazım. Prensip olarak 2 bin 500 TL net rakamın altında maaş alanı bırakmayacağız. İmkanlarımızı zorlayacağız. Ekonomik şartlarımız düzeldikçe bizimle birlikte bu hizmeti yapan arkadaşlarımızın şartlarını düzeltmeye kararlıyız. İnşallah imkanlar artar ve sizi daha çok mutlu ederiz. Bu sözleşmenin değerli mesai arkadaşlarımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum. Sendika genel başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"İşçi arkadaşlarımızın tek sermayesi alın teriyle aldıkları maaş"



Büyükçekmece Belediyesi ile Belediye - İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi'nin 01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri arasında yürürlükte olacağını söyleyen Belediye - İş Sendikası Başkanı Sezai Akyürek, "Bu sözleşmemizin imzalanmasında sayın belediye başkanımıza ve sözleşme komisyon ekibimize teşekkür ediyorum. Sistem bu krizi emekçilere yüklemek istiyor. Ama emekçiler kabul etmeyecek. 16 milyon yoksul ve 18 milyona yakın yoksulluk sınırında çalışan işçiler var. KHK ile çalışan arkadaşlarımız şuanda sefalet ücretinde çalışıyor. İnşallah 20 Haziran'da bu süreç bitiyor. İnşallah bu arkadaşlarımızın da haklarını iyileştireceğiz. İşçi arkadaşlarımızın tek sermayesi alın teriyle aldıkları maaş. Bu sözleşmenin hepimiz adına hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL