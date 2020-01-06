Başkan Akgün:

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2020 yılının ilk meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Artık temizlik işlerinin ihalesinde diyoruz ki biz 25 tane kamyonla çöpümüzü toplayacağız. Oturduk çalıştık ve paramız olmamasına rağmen dedik ki kamyonlar üzerinden kimseye para kazandırtmayacağız" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün başkanlığında gerçekleşen meclis oturumunda gündemdeki maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. Büyükçekmece Belediyesi'nin temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere alınacak iş makinesi ve araçlarla ilgili gündem maddesi hakkında konuşan Başkan Dr. Hasan Akgün, "Bugüne kadar belediyeler temizlik ve park ve bahçe hizmeti gibi birçok hizmeti kanun nedeniyle taşeronlar eliyle yapıyorduk. Yani hizmeti özelleştiriyorduk. Biliyorsunuz bu taşeron yasası çalışanların belediyelerin kadrosu üzerinden devam ettirilmesi anlamında kişiler üzerinden para kazanılmasını engellemek amacıyla Kanun Hükmünde Kararname ile Taşeron Yasası'nı çıkarttılar. Ondan sonra belediyeler şirket kurmak zorunda kaldılar. Bu çalışan kişilerde bu belediyenin şirketinde kadrolu eleman olarak buluşturuldu. Artık temizlik işlerinin ihalesinde diyoruz ki biz 25 tane kamyonla çöpümüzü toplayacağız. Kanun gereğince sadece çıplak kamyonu ihale edebiliyorsunuz. Oturduk çalıştık ve paramız olmamasına rağmen dedik ki kamyonlar üzerinden kimseye para kazandırtmayacağız" dedi.



Yüzde 60 oranında tasarruf sağlanacak



Konuya ilişkin olarak meclisi bilgilendiren Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ise, "2019 yılında bizim araç kiralama maliyetimiz 24 milyon TL civarındaydı. Yaptığımız çalışmanın sonucunda şuan 33 araç listede var. 30 tanesi temizlik hizmetlerine, 3 tanesi fen işleri tarafından kullanılacak. 33 araca 19 milyon 602 bin 63 TL bir fiyat verildi bize. Yatırım Teşvik Belgesi almayla ilgili bir hususta çalışıyoruz. Bunu aldığımız takdirde KDV'yi de geri alacağız. Bunun da yaklaşık miktarı 19 milyon üzerinden 2 milyon 990 bin 43 lirayı geri alacağız. Yaklaşık olarak yüzde 60 oranında tasarruf sağlayacağız" dedi.



"Bunun adına ileri demokrasi deniyor"



Mecliste grubu bulunan partilerin ortak teklifi olan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü Numarataj Şefliği tarafından değiştirilen sokak isimlerinin yeniden düzenlemesine yönelik önerge hakkında konuşan Başkan Akgün, "Büyükçekmece'de yerimi tarif etmekte zorlanıyorum. Fatih Mahallesi muhtarı halkıyla beraber 3 sene mücadele etti. Papatya Caddesi'nin adı Torbacılar Sokak yapılmıştı. Benim 1975 yılından beri oturduğum Kolej Sokak Bahar Dalı Sokak olmuş. Büyükçekmece ilçesinin hafızasını yok edemezsiniz. Yerel demokrasi mahalledeki sokağın ismini o sokak sahiplerine sorarak değiştirmektir. Bunun adına ileri demokrasi deniyor. Bu son derece antidemokratik bir uygulamadır. Önümüzdeki İstanbul meclisinde benim gündemim budur" ifadesini kullandı.



Denetim Komisyonu üyeleri seçildi



Büyükçekmece Belediyesi'nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap iş ve işlemlerini denetlemek üzere yapılan Denetim Komisyonu seçiminde CHP'den Ahmet Şahin ve Gülderen Başkan, Ak Parti'den Zerrin Çağlar seçildi. - İSTANBUL