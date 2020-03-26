Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşları telefonla arayarak moral verdi.



Büyükçekmece Belediyesi, evinden çıkamayan vatandaşların acil ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanabilmesi için gıda-temel ihtiyaç ürünleri satan bakkal, market, manav ve tıbbi ihtiyaçların karşılanabileceği eczane ve sağlık kuruluşlarının yer verildiği detaylı bir harita hazırladı.



"Uyarıları dikkate almalıyız"



Korona virüsün yayılma hızı yavaşlatılıncaya ve hastalık tamamen kontrol altına alınıncaya kadar evden çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Başkan Akgün, ihtiyaç duyulan temel gıda ve tıbbi malzemeleri belediyeye bildirmeleri durumunda, evlerine en yakın bakkal, market veya eczaneden satın alınarak kendilerine teslim edileceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalıyız. Hijyen kurallarına uyarak, sosyal mesafeyi koruyarak en önemlisi de evde kalıp salgını daha kısa sürede atlatabiliriz. Bunun için hepimiz üzerimize düşeni yapacağız. Ekiplerimiz sizlerin her türlü ihtiyacını karşılamak için tüm gücüyle çalışıyor. Siz moralinizi yüksek tutun, birlikte başaracağız" ifadesini kullandı. - İSTANBUL