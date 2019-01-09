Başkan Akgün: Özgür Basın, Demokrasinin Teminatıdır

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin yayınladığı mesajda, "Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin yayınladığı mesajda, "Gazetecilerin özgürce haber yapmasını sağlamak demokrasinin olmazsa olmazıdır. "Özgür basın, güçlü demokrasilerin teminatıdır" dedi.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.



"Bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey demokrasinin gelişmesi, sağlıklı bir toplumun oluşumu için tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışıdır. Ancak üzülerek söylemek gerekirse; ülkemizde basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve bireylerin temel hak ve özgürlükleri Avrupa'dan çok daha geri durumdadır. Oysa unutulmamalıdır ki, özgür basın; özgür toplum ve güçlü demokrasilerin olmazsa olmazıdır, teminatıdır. Siz gazetecilerin, dün olduğu gibi bundan sonra da halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını mesleğinizin ilkeleri çerçevesinde savunacağınıza olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün" Basın bir milletin müşterek sesidir" ilkesinden hareketle çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum. Bu vesileyle basın şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." - İSTANBUL

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