Başkan Akgün, Paşaoğlu ailesinin acısını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgün, Paşaoğlu ailesinin acısını paylaştı - Son Dakika

Başkan Akgün, Paşaoğlu ailesinin acısını paylaştı

6 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 69 yaşında yaşama veda eden Kenan Paşaoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Başkan Akgün, Paşaoğlu ailesinin acısını paylaştı, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 69 yaşında yaşama veda eden Kenan Paşaoğlu'nun cenaze törenine katıldı.


Büyükçekmece eşrafından Kenan Paşaoğlu, geçirdiği beyin kanamasının ardından hayata gözlerini yumdu. Büyükçekmece Kuba Camisi'nde Paşaoğlu için düzenlenen cenaze törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, merhumun ailesinin acısını paylaştı.


Paşaoğlu'nun yakınlarına taziyelerini ileten Başkan Akgün, "İlçemizin sevilen ve saygın isimlerinden Kenan Paşaoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı, merhuma Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.


Kenan Paşaoğlu, Büyükçekmece Yeni Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:53 Kaynak: İHA
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