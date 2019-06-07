Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün, Ramazan Bayramı'nı Büyükçekmeceli vatandaşlarla geçirdi
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Başkan Akgün, Ramazan Bayramı'nı Büyükçekmeceli vatandaşlarla geçirdi

1 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Akgün, Ramazan Bayramı'nı Büyükçekmeceli vatandaşlarla geçirdi, System.String[]
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Akgün, bayramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması konusunda ekiplerine talimat verdi.

Büyükçekmece'nin mahallelerini sokak sokak gezen Başkan Akgün, vatandaşlarla tek tek bayramlaşırken, sık sık sevgi gösterileriyle de karşılaştı.

Çocukları sevindirdi

Her yıl bayramları Büyükçekmece halkıyla iç içe geçiren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile birlikte mahalleleri gezerek hem ilçe halkıyla bayramlaştı hem de çocukları sevindirdi. Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve süreci aşmak için birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Akgün, özellik bayramların bu anlamda çok daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Mahalle mahalle gezdiler

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde belediye binasına gerçekleştirilen bayramlaşma törenin ardından belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları ile mahalle bayramlaşmalarına çıkan Başkan Akgün, bayram süresince esnaf ziyaretlerinin yanı sıra vatandaşlarla bayramlaştı. Büyükçekmece'nin yaşlılarını evlerinde ziyaret ederek ellerini öpmeyi ihmal etmeyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bayramlaşma sırasında vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyerek, gereğinin yapılması konusunda ekiplerine talimat verdi. Gittikleri her mahallede vatandaşlara çeşitli ikramlarda da bulunan Başkan Akgün ve belediye meclis üyelerine gösterilen ilgi de büyük oldu. Başkan Akgün, elini öpen ve bayramını kutlayan çocuklara da bayram harçlığı verdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:48 Kaynak: İHA
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