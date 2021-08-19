Başkan Akgün, sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti - Son Dakika

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP'li belediye başkanları ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz'e gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP'li ilçe belediye başkanları ile birlikte sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunacak olan Başkan Akgün, arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve temizlik çalışması yürüten Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını da yerinde inceleyecek.

Bölgenin ihtiyaçları tespit edilecek

CHP'li belediye başkanları ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'a giden Başkan Akgün, bölgedeki çalışmalarını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi'nin arama-kurtarma ve enkaz kaldırma ekipler ile de bir araya gelecek. Başkan Akgün'e belediye meclis üyeleri Hakan Çebi ve Rıza Can Özdemir eşlik edecek. - İSTANBUL