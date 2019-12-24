Başkan Akgün:

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece Anadolu Lisesi öğrencilerine "Enerji ve Enerjinin Verimli Kullanılması" semineri verdi.



Seminerde konuşmacı olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü personeli küresel ısınmaya engel olmak için enerji tasarrufunun önemi hakkında öğrencileri bilgilendirerek merak edilen tüm soruları yanıtladı. Enerjinin verimli kullanılması konusunda öğrencileri bilgilendirmek gerektiğini söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz enerji ve geri dönüşüm konularında ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerimizi bilgilendiriyor. Seminer ve eğitimler sonrasında geri dönüşüm ve enerji tasarrufu konusunda olumlu geri bildirimler alıyoruz. Daha bilinçli ve tasarruf yapmayı bilen bir nesil yetiştiriyoruz. Bu alanlarda çeşitli projeler ve etkinlikler düzenliyoruz. Okullardaki çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - İSTANBUL