Başkan Akgün, TBB'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katıldı - Son Dakika

Başkan Akgün, TBB'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katıldı

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden "Avrupa Hareketlilik Haftası"na bu yıl Türkiye'den 400'e yakın belediye ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Başkan Akgün, TBB'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katıldı, System.String[]

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden "Avrupa Hareketlilik Haftası"na bu yıl Türkiye'den 400'e yakın belediye ve sivil toplum kuruluşu katıldı.

Tüm dünya tarafından her yıl 16 - 22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması "Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, TBB'nin ulusal koordinatörlüğünde Avrupa Delegasyonu tarafından Sarıyer'de organize edilen Avrupa Hareketlilik Haftası açılış törenine katıldı.

"Türkiye'de bisiklet kullanımı yaygınlaşmalı"

Etkinliğe katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, bisikletin sadece spor aracı değil aynı zamanda bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekerek sık sık bisikletiyle işe gitmeye çaba gösterdiğini söyledi. Kendisinin bisikletle işe gitmesinin önemli bir haber gibi lanse edilmesini üzücü bulduğunu belirten Kaymakcı, bunun olağan karşılanması gereken bir durum olduğunun altını çizdi. Türkiye'de bisiklet kullanımın yaygınlaşması ve teşvik edilmesi için altyapının hazırlanması gerektiğini ifade eden Kaymakcı trafikte araç sürücülerinin bisikleti bir ulaşım aracı olarak görmesi ve saygı duyması gerektiğini kaydetti.

"Çevreci ulaşım teşvik edilmeli"

TBB Başkanı Fatma Şahin, küresel bir sorun olan pandemiye dikkati çekerek bisikletin koruyucu ve önleyici tedbirlerden biri olduğunu belirtti. "Virüsten kurtulmak için toprağı, suyu, havayı, çevreyi ve kendimizi korumamız gerek" diyen Şahin, ulaşımda sera gazı salınımının azaltılıp çevreci ulaşımın teşvik edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Bisikletin pandemiyle birlikte bütün dünyanın ulaşım aracına dönüştüğünü hatırlatan Şahin, ülkemizde de bisiklet kullanımının yaygınlaşması için bisiklet yolları, bisiklet terminalleri çeşitliliği ve alternatif altyapılar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Türkiye'de bisiklet yolu çok önemli"

TBB Encümen Üyesi Büyükçekmece Belediye Başkan Dr. Hasan Akgün, daha yaşanabilir bir dünya için çevrenin korunması önemine değinerek; "Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yıl ki teması Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareket. Bu anlamda tüm dünyanın çok önemli bir görevi var. Kalkınmasını tamamlamış medeni ülkeler kalkınmakta olan ülkelere çevre ve insan sağlığının korunması açısından her türlü desteği vermesi gerekir ki bu dünya daha güzel olsun. Mesele şudur; sizin, bizim yapmış olduğumuz bisiklet yollarından herkes istifade etme hakkına sahip. Peki ben buradan Büyükçekmece'ye gideceğim bisiklet yollarımızın tamamının üzeri arabalarla dolu. Bu arabalara kim ceza yazacak? Trafik polisi bunlarla ilgilenmiyor o halde bu yetkilerin belediyelere aktarılması şarttır. Türkiye'de bisiklet yolu çok önemli. İstanbul'da bisiklete binmek mümkün değil. Çünkü yolumuz yok. Trafik canavarıyla karşı karşıyayız. Ülkemizde hareketliliği arttırmak, insan ve çevre sağlığına katkı sağlamak için bu disiplini oluşturmak için tedbir almak lazım" dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının arttırılması, vatandaşların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmelerini teşvik etmek için çeşitli etkinlikler düzenledi. - İSTANBUL

Türkiye Bankalar Birliği, Bisiklet, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Akgün, TBB'nin Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katıldı - Son Dakika

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