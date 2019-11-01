Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün: "Türk milleti demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu ikinci seçimde göstermiştir"
Son Dakika Güncel Başkan Akgün: 'Türk milleti demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu ikinci seçimde göstermiştir'

Başkan Akgün: "Türk milleti demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu ikinci seçimde göstermiştir"

6 saat önce

Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 37. Genel Kurulu'nda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Başkan Akgün:

Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 37. Genel Kurulu'nda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hakkında, "Bu seçimler Türk milletinin demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu özellikle de ikinci seçimde çok daha net ortaya koymuştur" dedi.


İstanbul seçimini izleyen heyetten rapörtor Andrew Dawson tarafından kongrede sunumu yapılan "31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri ve 23 Haziran 2019'da tekrarlanan İstanbul Seçimi Gözlem Raporu" üzerine söz alan Başkan Akgün şöyle konuştu: "Raporda 'Türkiye'de yargı yok' ifadesi geçti bunu şiddetle reddediyorum. Hukuk sistemimizde eksiklikler olabilir her ülkenin sisteminde eksiklik vardır. Bunları düzeltmekte bizim parlamentolarımıza aittir. Türkiye'de kırk yıldır de yerel demokrasi adına on dokuz yıldır da bu çatı altında yerel demokrasiyi takip eden bir belediye başkanıyım. Evet. 2019 yerel yönetim seçimleri iyi geçmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilmiş, tekrarlanmıştır. Bu bazı durumlarda bizim demokrasimizin aleyhinde algılanabilir batılı ülkeler tarafından, kongremiz tarafından ancak benim bakış açım farklıdır. Bu seçimler Türk milletinin demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu özellikle de ikinci seçimde çok daha net ortaya koymuştur. Demokrasiye ne kadar sahip çıktığını ortaya koymuştur."


Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 37. Genel Kurulu'nda raporun tartışılıp onaylanmasının ardından bir açıklama yapan Başkan Akgün, "Dünya üzerinde ülkemizin çıkarlarını savunmak için her zaman tüm delegasyon üyesi arkadaşlarımızla "Önce memleketimiz" diyoruz. Bundan sonrada ülkemizin çıkarlarını neyi gerektiriyorsa kararlılıkla onun mücadelesini vereceğiz" dedi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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