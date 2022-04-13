Başkan Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'in yılını kutladı - Son Dakika
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Başkan Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'in yılını kutladı

13.04.2022 10:08
Başkan Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'in yılını kutladı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçeye yeni atanan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Umutlu'yu ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçeye yeni atanan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Umutlu'yu ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Umutlu'yu makamında ziyaret eden Başkan Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'inci yıldönümü nedeniyle Polis Haftası'nı da kutladı.

Yeni görev yerinde başarılar diledi

Emniyet Müdürü Umutlu'ya yeni görev yerinde başarı dileyen Başkan Akgün, Büyükçekmece hakkında da bilgi verdi. Emniyet Müdürü Ahmet Umutlu nezdinde Türk Polis Teşkilatı'nın Polis Haftası'nı kutlayan Başkan Akgün, görevleri başında şehit düşen polislerimize Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. Başkan Akgün'ün Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretine Belediye Meclis üyeleri Coşkun Tanış, Ahmet Şahin, Hakan Çebi, Fatih Çınar, belediye başkan yardımcıları Ömer Kazancı ve Nuraydın Sak nezaret etti. - İSTANBUL

Başkan Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'in yılını kutladı
Başkan Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'in yılını kutladı

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Büyükçekmece, Hisarcık, Polis, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Akgün, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'in yılını kutladı - Son Dakika


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