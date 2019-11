Başkan Akgün, TÜYAP kitap fuarına katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ve 29'uncu İstanbul Sanat Fuarı'nın onur gecesine katıldı.



Başkan Akgün, fuarda 29'uncu İstanbul Sanat Fuarı'nın Onur Yazarı seçilen Adnan Özyalçıner'le Onur Gecesi'nde bir araya geldi. Başkan Dr. Hasan Akgün, "Değerli yazarlarımıza ve çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl da yüz binlerce kitapseverin akınına uğruyor. Kitap fuarı kapsamında düzenlenen İstanbul Sanat Fuarı'nın bu yıl ki Onur Yazarı Adnan Özyalçıner seçildi. Öykülerini severek okuduğumuz duayen gazetecimizle bir araya gelmek beni gururlandırdı. TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal'a ve ekibine emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.



"İstanbul herkesin İstanbul'u olmalıydı"



Gecede konuşma yapan Yazar Adnan Özyalçıner ise, "Ben İstanbul'u yazdım. İstanbul, herkesin İstanbul'u olmalıydı. Benim yazdığım insanların yaşadığı öteki İstanbul olmamalıydı. İyisiyle kötüsüyle hepimizin İstanbul'u olmalıydı. Sanatın, edebiyatın amacı da yaşamı paylaşarak özgürleştirmek, barış içinde yaşamak, yaşatmak değil midir? Hayalleri, düşleriyle, gelecek umuduyla yaşatmak! Burada yaptığımız gibi, her sınıftan, her katmandan, her düşünceden olanların bir araya gelip yaşamı kitaplarla anlamlandırarak yaşatmak" ifadesini kullandı. - İSTANBUL