Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün: "Umut ve Beklentilerinizin Karşılandığı Bir Yıl Olsun"

Başkan Akgün: "Umut ve Beklentilerinizin Karşılandığı Bir Yıl Olsun"

1 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "2019 yılı umut ve beklentilerin karşılandığı bir yıl olsun" dedi.

Başkan Akgün:
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "2019 yılı umut ve beklentilerin karşılandığı bir yıl olsun" dedi.

Başkan Akgün, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir yıla daha giriyoruz. İnancım odur ki büyük Büyükçekmece ailemle beraber 2019 yılında da çok daha büyük hizmetlere imza atacağız ve mutluluk şehrimizi Avrupa kenti yapma yolunda birlikte yürüyeceğiz. Güzel ülkemizde hiçbir üzüntü yaşamamak adına birbirimize sevgiyle sarılalım. Sevgi ile bütün zorlukların üstesinden gelebiliriz. Yeni gelen yılı da birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçireceğimize inancım tamdır. Önümüzde yepyeni hedefler, umutlar ve beklentilerle dolu bir yıl var. 2019 tüm beklentilerinizin karşılandığı bir yıl olsun. İnsanlar, ülkeler ve milletler arasındaki ilişkilerde barış ve huzurun egemen olması, karşılıklı saygı ve hoşgörünün düşmanlıklara ve nefrete galip gelmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle öncelikle büyük Büyükçekmece ailemin ve tüm ulusumuzun yeni yılını kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Hasan Akgün, Büyükçekmece, Güncel
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