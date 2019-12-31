Başkan Akgün'ün yeğeninden büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Akgün'ün yeğeninden büyük başarı - Son Dakika

Başkan Akgün'ün yeğeninden büyük başarı

6 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yeğeni Bülent Akgün "Paletli Yüzme Bireysel, Genç, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası"nda büyük bir başarıya imza attı.

Başkan Akgün'ün yeğeninden büyük başarı, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün yeğeni Bülent Akgün "Paletli Yüzme Bireysel, Genç, Yıldız ve Küçükler Kış Şampiyonası"nda büyük bir başarıya imza attı.


Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonada 100 metre çift palet Türkiye 1'inciliği, 200 metre çift palet Türkiye 1'inciliği, 400 metre çift palet Türkiye 2.'liği ve 50 metre çift palet Türkiye 2'nciliği elde eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Bülent Akgün 4 madalyanın sahibi oldu.


"Gurur duydum"


Yeğeni Bülent Akgün'ü tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bülent, bu başarısını devam ettirerek gelecekte çok daha büyük zaferlere imza atacaktır. Uluslararası alanda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Gebze'de yapılan şampiyonada 4 madalya birden kazanarak göğsümüzü kabarttı. Rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek bu başarıyı elde eden yeğenim Bülent'le gurur duyuyor, spor hayatında başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Hasan Akgün, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu
Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı!

Son Dakika Haberleri
17:47 Millî Savunma Bakanı Akar, Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı - Son Dakika
17:46 Mardin'de yeni yıl mesajları - Son Dakika
17:46 Sakarya'da 2019'da yakalanan 18 bin 167 kişiden 1093'ü tutuklandı - Son Dakika
17:41 Biga'da "Ağaç Kesme, Fidan Dik" kampanyası - Son Dakika
17:41 Gören: "2020'de güçlü Türkiye olacağız" - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:48:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Akgün'ün yeğeninden büyük başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]