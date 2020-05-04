Başkan Akgün Uygur Türklerini unutmadı - Son Dakika

Ramazan ayı nedeniyle yardımlarını sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, ilçede yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur Türklerini unutmadı.



Uygur Türklerinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece'de yaşayan Uygur Türklerine içerisinde temel gıda maddelerinin yer aldığı Ramazan kolilerini ulaştırdı.



"Birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir aileyiz"



Tüm Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Dr. Hasan Akgün, "Her zaman için birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmalıyız. İlçemizde yaşayan Uygur Türkü Müslüman kardeşlerimizin mücadelelerinde her zaman yanlarında olmuşuzdur. Olmaya da devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayında Uygur Türkü kardeşlerimizi de unutmadık. Biz; birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir aileyiz" dedi. - İSTANBUL